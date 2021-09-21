السيسي: المشير طنطاوي بريء من أي دماء شهدتها مصر خلال فترة المجلس العسكري

نعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، المشير محمد حسين طنطاوي، معلناً براءته من أي دماء، قائلاً: " المشير طنطاوي بريء من أي دماء شهدتها مصر خلال فترة تولي المجلس العسكري".

وأوضح الرئيس السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية ، أن المشير طنطاوي بريء من أي دماء فيما تخص أحداث محمد محمود، وأحداث ماسبيرو، وأحداث استاد بورسعيد، وأحداث المجمع ، معقباً: "أي حاجة من الحاجات اللي تمت في فترة حكمه من تأمر لإسقاط الدولة... والله هو بريء منها".

واستطرد رئيس الجمهورية: "كل من كان موجود من المسئولين أيضاً بريئين منها بشكل مباشر أو غير مباشر.. عشان تكون الأمور واضحة".

وعقب الرئيس السيسي قائلاً: "انا كنت بقول والله لو كان اللي بيحصل ده هي مؤامرة عملوها المجرمين والأشرار مش هيكسبوا أبداً .. وأتصور إن الأمور أكدت كده".

وأضاف: "أي حد شريف ومخلص وأمين على الناس يطمئن، وأي حد تاني غير كده مهما كانت مهارته وحجته في التآمر والتخطيط للقتل والتدمير، مش هيكسب أبداً، وديه حكمة ربنا... ربنا لا يصلح المفسدين".