عماد الدين حسين: المشير حسين طنطاوي أنقذ مصر خلال فترات عصيبة

قال الكاتب الصحفي، عماد الدين حسين، إن الراحل محمد حسين طنطاوي، شارك كمقاتل في حرب أكتوبر عام 1973، إضافة إلى معركة الحفاظ على الدولة المصرية في عام 2011 حتى نهاية عام 2012.

وأضاف عماد الدين حسين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم” عبر فضائية “دي ام سي”، أن فترة 2011 شهدت مصر العديد من التحديات، التي كانت من الممكن أن تعصف بالدولة المصرية، لكن المشير طنطاوي تصدى لتلك المؤامرات.

وتابع عماد الدين حسين، أن حسين طنطاوي كان وطنيا مخلصا وصبورا، وكان لديه حكما في إتخاذ قرارات هامة في تلك الفترة العصيبة، مؤكدا ان الراحل حسين طنطاوي برئ من دم الشهداء الذين سقطوا خلال فترة 2011 وما بعدها وهو ما أكده الرئيس السيسي.

عبر بالبلاد من كل الأضرار

وأشار حسين إلى أن حسين طنطاوي، أن المشير حسين طنطاوي عبر بالبلاد من كل الأضرار التي كانت من الممكن أن تلحق بالدولة حتى مجئ الرئيس السيسي