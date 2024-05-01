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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة بنها يشهد احتفالية تكريم الطلاب الموهوبين رياضيا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

شهد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب احتفالية تكريم للموهوبين رياضيا ، والتي نظمها مركز رعاية الموهوبين والمبدعين بالجامعة بالتعاون مع شعبة الرماية والقوس والسهم بكلية التربية الرياضية وبحضور الدكتور أسامة صلاح عميد كلية التربية الرياضية وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة. 
 

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوى حرص الجامعة على دعم الطلاب المتميزين والموهوبين والنوابغ في كافة المجالات واكتشافهم وصقل مهاراتهم الإبداعية والابتكارية والفنية والأدبية والرياضية والتكنولوجية والعلمية وتطويرها من أجل إعدادهم للمشاركة فى مسيرة الدولة نحو التنمية المُستدامة والشاملة.
 

من جانبه قال الدكتور تامر سمير، أن مشاركة الطلاب في الأنشطة تلعب دورًا فعالًا في بناء شخصيتهم، وتساعدهم على تحقيق التفوق الدراسي، وتفتح المسارات الإبداعية ، التي تسعى الجامعة من خلالها إلى تغيير طرق تفكير الطلاب وتطبيقها في الحياة اليومية، بما يساهم في إعداد كوادر شابة موهوبة ومبتكرة.
 

يذكر أن الاحتفالية تتضمنت مبارات بين الفرق في العاب المصارعة النسائية وMMA بنين وبنات، كما تتضمنت عروض و مشاركات للطلاب في العاب الكاراتيه والقوس والسهم  والرماية.

جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها المصارعة النسائية تكريم الطلاب رعاية الموهوبين

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