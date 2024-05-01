القصة الكاملة لسقوط "حمد" محامي المتهمين بسرقة ميرهان حسين بالغربية

دفعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية منذ قليل بحراسة أمنية مشددة مدعومة بتشكيلات وقوات من الشرطة السرية والنظامية للتأمين نقل المحامي "أحمد حمد " المعروف إعلاميا بمحامى المتهمين بسرقة فيلا الفنانة "ميرهان حسن" عقب إلقاء القبض عليه ونقله من محافظة الاسكندرية إلي محبسه بديوان مركز شرطة طنطا .



وأفادت مصادر أمنية أن تم رصد المحامي الهارب عبر اجهزه التتبع والتقنية الحديثه وتحديد موقع داخل منطقة سيدي بشر بنطاق محافظة الإسكندرية وضبطه في مأمورية خاصة ونقله إلي محبسه .



وكان ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن بالغربية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، نجحوا في ضبط المتهم الهارب أحمد محمد عبد الجليل حمد، محامى تعليم مفتوح والمعروف إعلاميا بمحامي محمد عادل قاتل نيرة أشرف والمتهمين بسرقة فيلا ميرهان حسن ، تنفيذا لقرار محكمة جنايات طنطا التى قضت بمعاقبته بالسجن المشدد 3 سنوات ووضعه تحت مراقبة الشرطة 3 سنوات فى واقعة التعدى على الإعلامى محمد الغزيرى.

تلقى اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية اخطارا بتمكن العميد أحمد زايد مدير مباحث تنفيذ الأحكام، والمقدم محمد النحراوى مفتش مباحث مركز طنطا، تحت إشراف العميد محمد عاصم مدير المباحث الجنائية، بالتنسيق مع العقيد محمد ثابت مفتش قطاع الأمن العام بالغربية، من القبض على المتهم الهارب، بعد ساعات قليلة من قيامه بنشر صورة على صفحته عبر موقع التواصل الإجتماعى " فيسبوك" يزعم فيها قيامه بأداء مناسك العمرة وأنه سافر خارج البلاد لخداع الأجهزة الأمنية.

وأصدرت محكمة جنايات طنطا الدائرة برئاسة المستشار نبيل محمد ربيع،حجزت قضية البلطجة المتهم فيها محامى محمد عادل قاتل نيرة أشرف، للنطق بالحكم وأصدرت حكما حضوريا واحب النفاذ لا يوقف تنفيذه أى طعن، فى جلسة 7 مارس الماضى، بالسجن المشدد 3 سنوات للمتهم، ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات أخرى .

وكان المستشار أحمد فاضل المحامى العام لنيابات إستئناف طنطا، قد أحال المتهم أحمد حمد إلى محاكمة جنائية عاجلة، مع سرعة ضبطه وإحضاره وتقديمه محبوسا على ذمة المحاكمة، بتهم البلطجة واستعراض القوة تجاه الإعلامى محمد الغزيرى وكذا إصابة أحد المواطنين بسيارته وأحدث له عاهة مستديمة.

جاء ذلك بعد أن قرر حسام النجار وكيل نيابة ثان طنطا تحت إشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى المحامى العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية، ضبط وإحضار المتهم فى القضية رقم 20937 لسنة 2022 جنايات ثان طنطا والمقيده برقم 3115 جنايات كلى غرب طنطا، بعد ثبوت الإتهامات ضده وذلك فى البلاغ المقدم من الإعلامى محمد الغزيرى وأحد المواطنين يتهماه بالبلطجة واستعراض القوة وإحداث عاهة مستديمة.