هل يحق للزوج منع زوجته من زيارة أمها؟.. الإفتاء تجيب

زوجى يمنعنى من زيارة أمى رغم أنها مسنة فهل يجوز له ذلك؟”. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية.

وقال الدكتور أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ردا على السؤال: إنه لا يحق للزوج أن يمنع زوجته من زيارة والدتها تماماً.

وأشار “وسام” إلى أن ينبغي على الزوج أن يأذن لزوجته بزيارة أمها حتى لو مرة فى الأسبوع دون مبيت على الأقل.

حكم منع الزوجة من زيارة أهلها

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال تقول صاحبته "ما حكم منع الزوجة من زيارة أهلها ؟.

وأجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على فيس بوك، أن الزوج الذي يفعل هذا الأمر ويمنع زوجته من الذهاب لأمها أو لأهلها فهو بذلك يفرق بين الأم وولدها وعليه أن يتقى الله ولا يكرر ذلك مرة ثانية.

وأضاف، أن الفقهاء قالوا إنه ينبغي أن يترك الرجل زوجته تزور أهلها كل أسبوع مرة ، فلا يجوز أبدا أن يمنع بر الوالدين ويعيقه بين الزوجة وأمها، وبالتالي لا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من زيارة أمها خاصة لو كانت مريضة.

وأوضح، أن الزوج يثاب على السماح لزوجته بزيارة أهلها وخدمة أمها المريضة، فهو بذلك يثاب لو سمح لها بالزيارة بنية خدمة أمها.



منع الزوجة من زيارة أهلها

ورد إلى الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، سؤال يقول صاحبه “ما مواصفات الزوج الذي لا بد من طاعته؟ وهل يجوز له منع الزوجة من زيارة أهلها؟”.

أجاب الشيخ محمود شلبي، في رده على السؤال، إن الزوج له حق على زوجته ومنه الطاعة؛ فلا تخرج من البيت إلا بإذنه أو للضرورة، وزيارة أهلها بإذنه؛ فرغم أنها من باب صلة الرحم فينبغي عليها أن تستأذنه وعلى الزوج ألا يتعنت في زيارتها لأهلها، وله أن يحدد أوقات الزيارة، وعلى الزوجة أن تلتزم بذلك.

وأشار الشيخ محمود شلبي، إلى أنه لا يجوز شرعا أن يمنع زوجته من زيارة أهلها مطلقا أو زيارة أهلها لها، لأن هذا حرام وفيه قطع الرحم.