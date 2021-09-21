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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة البحيرة

ضبط 1640 صنفًا من أدوية مجهولة المصدر بـ أبو المطامير

أدوية مغشوشة و منتهية
أدوية مغشوشة و منتهية الصلاحية

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات الدورية للتفتيش على المؤسسات الصيدلية  وضبط سوق الدواء، والتأكد من عدم وجود أي أدوية مغشوشة أو مهربة، والغلق الإداري للمؤسسة الصيدلية المخالفة .

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ضبط ١٦٤٠صنف أدوية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية

في نفس السياق قامت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالديوان العام بالتنسيق مع مباحث التموين والتفتيش الصيدلي و العلاج الحر وجهاز حماية المستهلك بحملات مكبرة بمركز ابو المطامير أسفرت عن الآتي :-  

- ضبط محل ( غير صيدلية ) يمارس مهنة الصيدلة بدون ترخيص وغير حاصل على رخصة من وزارة الصحة ، ويديره شخص غير مؤهل لذلك ، وتم ضبط الكميات التالية  :-

- ١٥٢٠ صنف من الادوية سارية الصلاحية ومجهولة المصدر وبدون فواتير دالة على مصدرها بواقع مايتعدى ٢٠٠٠ علبة من الادوية البشرية.

- ١٢٠ صنف من الأدوية المنتهية الصلاحية على الأرفف معدة للبيع.

- ٢٠ صنف من الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية والمخدرة بدون فواتير دالة على مصدرها

- ٥٨ صنف من الأدوية المهربة والغير مسجلة بوزارة الصحة وكذلك العينات  المجانية.

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