عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خالد الجندي ينعى المشير طنطاوي : نشهد الله أنه كان مثلا صادقا فى الإخلاص للوطن

خالد الجندي
خالد الجندي

نعى الشيخ  خالد الجندي ، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية،بكلمات بليغة ومؤثرة  المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والقائد العام للقوات المسلحة سابقا، الذي كانت وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 85 عامًا.

وأكد الجندي، خلال تقديمه لبرنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع عبر فضائية «DMC»،،أن الراحل اتسم بثبات انفعالي وقوة ورباطة جأش وإيمان وحب لهذه الدولة واحترام لكل مواطن، ونوه قائلا «كان من أطهر وأزكى الناس وأكثرهم صبرا وتحملا وسكينة، اتسم بإيمان قوي وعقيدة راسخة ومحبة للوطن وشرف ونزاهة ونظافة يد، ما باع بلد ولا تخابر مع أعدائه، ما تؤاطى مع من أرداوا ان ينهشوا في هذا الوطن ولكنه كان :أحد الرجال الذين ضحوا بحياتهم ووقفوا سدا منيعا ضد محاولات التسلل للوطن وسلامة أراضيه».

وأوضح أن الله جعل «طنطاوي» سببًا في إنقاذ مصر ولنجاة البلد في أحلك أوقاتها وأسوأ ظروفها ومراحلها، واستكمل قائلا انه كان طوق النجاة لمصر الذي أرسله الله في الوقت العصيب الذي انهار فيه الكثيرون.

وأستكمل قائلا " اننا نشهد الله سبحانه وتعالى اننا ما راينا منه سوء قط وانه كان مثالا صادقا للإخلاص وانه ما استسلم ولا باع وانبطح ولا ركع لاعداء الوطن وانه كان مثلا للرجوله التى اعتدنها من رجال القوات المسلحة  مستشهدا بقوله تعالى: «مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ» في وصف الراحل، مضيفًا: «كانت عليه سحائب الرحمة ووقف أمام خفافيش الظلام وتجار الأديان والسفاحين الذين ينتمون لجماعات مارقة ويريدون الكيد للدولة بمنتهى الشجاعة والصلابة والقوة»

وأشار إلى أن المشير طنطاوي كان  بمثابة علامة فارقة في تاريخ الوطن وتخرج من مدرسته الرئيس عبدالفتاح السيسي وقادة القوات المسلحة، مؤكدًا أن دوره الوطني لا يقل عن الزعماء أحمد عرابي وسعد زغلول ومصطفى كامل.

 

 


 

خالد الجندي المشير محمد حسين طنطاوي DMC لعلهم يفقهون القائد العام للقوات المسلحة سابقا

ترشيحاتنا

مواصفات جاجوار XJ موديل 2021 في الكويت

كيا تستدعى موديلات سبورتاج فى مصر.. تعرف على السبب

دراسة: الإفراط في تناول الطعام ليس سبب رئيسي لـ السمنة

5 خطوات بسيطة لحل مشكلة انقطاع الانترنت المتكررة

خطوة خطوة.. طريقة إضافة المواليد 2021 على بطاقة التموين

أخطرها الولادة المبكرة.. تعرف على فوائد السمك المشوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحميل نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 على موقع التعليم استعدادا لإعلانها

قرار جديد من المحكمة بشأن دعوى تتهم رامز جلال بسرقة فكرة برنامجه

التثبيت وإلغاء استمارة 6 الأبرز ..مفاجآت سارة للموظفين في مشروع قانون العمل الجديد

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 الآن عبر هذا الرابط

تطورات الحالة الصحية لـ مرتضى منصور.. تفاصيل

تنسيق الجامعات 2021.. لطلاب الدور الثاني.. تعرف على أهم الكليات المتاحة

تغريم مرتضى منصور 200 ألف جنيه بتهمة سب وقذف هاني العتال

وفاة أحمد إدريس صاحب الشفرة النوبية فى حرب أكتوبر عن 84 عامًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعره 7 ملايين جنيه.. وزير خليجي يقتني أغلى صقر في السعودية|شاهد

ربع الجرعة.. دولة تفجر مفاجأة عن تلقي لقاح كورونا

4 حيل ذكية لإجبار أطفالك على الخروج من المنزل مبكرا

نشرة المنوعات.. لقاح كورونا في طبق سلطة.. وعروس تهرب مع ابن عمها في يوم زفافها..سقوط مراسلة BBC على وجهها أثناء البث.. وضابط شرطة يخنق تلميذا

فيديو

فيديو جراف.. لونه شاحب وخاسس.. تطورات حالة مرتضى منصور الصحية

السيسي يبرئ المشير طنطاوي من هذا الاتهام.. وينعيه بكلمات مؤثرة

فيديو جراف.. اسألوا الحكومة.. وزيرالتعليم يتحدث عن تأجيل الدراسة وعجز المدرسين

قالوا عن المشير طنطاوي.. كلمات مؤثرة في حق رجل المهام الصعبة| فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد العال البنداري يكتب: نورت يا قطن النيل

أحمد أبو على يكتب: أزمة إيفرجراند تنتظر الحل

د. غادة جابر تكتب: وجاءت بلاد الذهب بالمشير

ياسر عبيدو يكتب: بالأدب.. الدين فقه وفهم 

كواعب أحمد البراهمي تكتب: العدل 

رجب الشرنوبي يكتب: برنامج التاسعة.. حقوق الإنسان مادة جامعية!!!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.السباعى حماد

حول الزيارة المرتقبة لفضيلة شيخ الأزهر للعراق

محمد نوار

تحت المراقبة!

إيمان الدربي

«حياتك تستاهل تتعاش»

د.محمود بكري

معركة الوعي (5)

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: التباس الموقف الطلبانى الهندى

ريهام مازن

«الأوكتاجون».. صقر العروبة الساهر !

د . مجدى بدران

سلامتك ومناعتك في فصل الخريف

د.احمد فخرى

قبول الأخر والحساسية للرفض

اﻟﻤﺰﻳﺪ