الرئيس السيسي : لا يمكن القضاء على الإهاب إلا بمواجهة الفكر التكفيري

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه لا يمكن القضاء على الإهاب إلا بمواجهة الفكر التكفيري، مؤكدا أن تلك الجهود لا تقتصر على المواجهة الأمنية فقط .

وأضاف السيسي، خلال كلمته في أعمال الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أننا نعمل على تجفيف منابع الإرهاب، مشيرا إلى أننا نعمل على أن يكون هناك تعاون دولي.

وتابع الرئيس: أود أن أؤكد على أنه يجب أن تلتزم كافة الدول بالقانون الدولى، ونشدد على أهمية تطبيق القانون بشكل صارم على الدول التى ترعي الارهاب والارهابيين وتسهل انتقالهم عبر أراضيها.

مصر تحرص على تعزيز حقوق الإنسان

وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أن مصر تحرص على تعزيز حقوق الانسان لمواطنيها واحترام مبادئ المواطنة وسيادة القانون.

