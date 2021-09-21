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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل حفل أوسكار العرب في دورته الخامسة

اوسكار العرب
اوسكار العرب

أعلنت إدارة مهرجان " أوسكار العرب " في دورته الخامسة،  أنها قد أستقرت على إقامة حفلها السنوي بجمهورية مصر العربية للمرة الثانية على التوالي،  وذلك بعد  أن كان مقرر أن يقام الحفل بإحدى الفنادق الكبري بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بسبب ما يشهده العالم من أزمة جائحة كورونا، والتي أعاقت إقامة الحفل بها .

حفل اوسكار العرب

وأكد مهند الغزاوي، رئيس المهرجان أنه عقب النجاح التي  حققته الدورة السابقة، لم يجد أفضل من جمهورية مصر العربية لاحتضان حفله، وتكريم العديد من كبار النجوم المصريين والعرب، الذين قدموا أعمالاً فنية مميزة خلال العام، ليكون بمثابة تقديرا وعرفاناً بدورهم الفعال.

 

وأشار إلى أن إدارة المهرجان تعمل على قدماً وساق للانتهاء من التحضيرات للحفل، الذي يحمل أسم الفنان الكبير الراحل سمير غانم، على أن يكون يوم ٢٥ من أكتوبر القادم، بإحدى الفنادق الكبري بمدينة القاهرة.

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