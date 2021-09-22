رسميًا .. الإعلان عن فورد أكسبيديشن موديل 2022

اعلنت شركة فورد الامريكية ، عن طرح موديل 2022 الجديد من طراز اكسبيديشن ، والذى تم وضع تحديثات جديدة به من خلال تصميمات وتقنيات حديثة .

واوضحت فورد اثناء تقديم اكسبيديشن موديل 2022 المحدثة ، عن اضافة فئات جديدة لهذا الطراز ، لترضى عملائها من محبى وعشاق مغامرات التضاريس الوعرة.

وتاتى السيارة فورد اكسبيديشن موديل 2022 المحدثة ، بشكل خارجى يشمل على مصابيح جديدة وشبك أمامي محدث، مما يجعل شكلها الخارجى اكثر شراسة وعدوانية ، خاصة فى الفئة الجديدة والتى تاتى باسم تمبرلاين .

وتضم الفئة الجديدة تمبرلاين ، لمسات برتقالية وجنوط سوداء ومصدات مختلفة وإطارات 33 إنش لجميع التضاريس و7 وضعيات قيادة لمختلف أنواع التضاريس ونظام تعليق معدل بشكل خاص للدروب الوعرة ، و خلوص أرضي 10.6 إنش .

وتشتمد السيارة فورد اكسبيديشن موديل 2022 المحدثة فئة تمبرلاين على محرك 3.5 لتر 6 سلندر توين تيربو بقوة 440 حصان وعزم 691 نيوتن متر.

اما المقصورة الداخلية للسيارة فورد اكسبيديشن موديل 2022 المحدثة ، تضم لوحة قيادة داخلية محدثة كذلك تشمل شاشة معلومات ترفيهية 12 إنش قياسية أو 15 إنش اختيارية من موستنج ماخ إي، ولوحة عدادات 12 إنش.

بالاضافة الى نظام سمعي Bang & Olufsen بـ 22 مكبر صوت، وأنظمة ترفيه للمقاعد الخلفية ونظام بلوكروز للقيادة النصف الذاتية في الطرق السريعة بدون وضع اليدين على المقود.

واكدت شركة فورد الامريكية ، عن طرح موديل 2022 الجديد من طراز اكسبيديشن ، في الأسواق في الربع الأول من العام القادم وستكشف فورد عن الأسعار خلال الفترة القادمة.