مباحثات عسكرية موريتانية أوروبية في مجال الدفاع

بحث وزير الدفاع الموريتاني حنانه ولد سيدي، مع الفريق أول أوليفيي ريتيمان، قائد كلية الدفاع لحلف شمال الأطلسي، سبل وآليات تطوير التعاون في مجال الدفاع.



وذكرت وزارة الدفاع الموريتانية، في بيان، أن الوزير بحث مع المسؤول العسكري الأوربي علاقات التعاون القائمة بين موريتانيا والحلف، وسبل تعزيزها وتطويرها وخاصة في المجالات الموكلة لقطاع الدفاع.



وفي سياق آخر، وقع وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مع نظيره الطاجيكي سراج الدين مهر الدين، أمس، في نيويورك، إعلانا مشتركا عن إقامة علاقات دبلوماسية بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية طاجيكستان.