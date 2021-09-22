عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جوارديولا: دي بروين يحتاج إلى الوقت

صدى البلد

قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن صانع اللعب كيفن دي بروين يستعيد مستواه بعد عدة إصابات لكنه يحتاج إلى المزيد من الوقت لدخول التشكيلة الأساسية بانتظام، وذلك رغم مستواه القوي خلال الفوز على ويكومب واندرارز في كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم يوم الثلاثاء.

وعانى دي بروين (30 عاما)، والذي يعد بين أفضل لاعبي الوسط في العالم، من إصابة في وجهه خلال خسارة سيتي أمام تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا في مايو أيار، وشارك مع بلجيكا خلال الهزيمة أمام إيطاليا في دور الثمانية لبطولة أوروبا 2020 وتعرض لإصابة في أربطة الكاحل.

ودخل دي بروين التشكيلة الأساسية للمرة الثانية فقط هذا الموسم، وسجل هدفا واستمر 90 دقيقة ليساعد سيتي حامل اللقب على الفوز 6-1 على ويكومب لكن جوارديولا قال إن لاعبه البارز كان يحتاج إلى "فترة إعداد مناسبة قبل الموسم".

وقال جوارديولا للصحفيين "بطولة أوروبا لم تكن مثالية وبعد أن تعرض للإصابة مع المنتخب الوطني، يحتاج إلى أن يكون لائقا وأن يكون مستعدا من الناحية البدنية".

وأضاف "ولهذا السبب كان رائعا جدا ما فعله حيث أنه لم يصل إلى الحالة المثالية... لكنه يتحسن بشكل تدريجي".

وأبدى جوارديولا سعادته بمساهمة دي بروين الدفاعية أيضا.

وقال مدرب سيتي إن لاعب الوسط فيل فودن، الذي هز الشباك أيضا وصنع هدفين يوم الثلاثاء، يسير في طريقه نحو استعادة لياقته بعد إصابته خلال اللعب مع منتخب إنجلترا.

وأضاف "فيل كان مصابا لمدة شهرين. إنه لا يحتاج إلى عدد كبير من المباريات لاستعادة مستواه لأنه شخص يعيش 24 ساعة في اليوم من أجل اللعب وحالته البدنية رائعة". 

جوارديولا مانشستر سيتي رابطة الأندية دوري ابطال أوروبا بيب جوارديولا دي بروين تشيلسي نهائي دوري أبطال أوروبا كيفن دي بروين

ترشيحاتنا

جونسون وبايدن يضعان شرطا لـ الاعتراف الدولي بـ طالبان

عادة شائعة تسبب اضطرابات النوم

الأهلي ليس بمن حضر.. هل خصم 300 ألف جنيه من كل لاعب تطفئ غضب الجماهير ؟

ريال مدريد في مهمة استعادة الصدارة أمام مايوركا بالدوري الإسباني

تسريبات مصورة تكشف عن تصميم وألوان هاتف أوبو Oppo A55 4G.. شاهد

دعاء لجبر القلوب .. يشرح صدرك ويبدل الله همك إلى فرح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل شائعة وفاة سمير صبري والفنان يعلق

تحميل نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 على موقع التعليم استعدادا لإعلانها

تطورات الحالة الصحية لـ مرتضى منصور.. تفاصيل

تنسيق الجامعات 2021.. لطلاب الدور الثاني.. تعرف على أهم الكليات المتاحة

الصين تعلن عن بؤرة جديدة لفيروس كورونا

وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل الدراسة بسبب ارتفاع إصابات كورونا.. فيديو

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 الآن عبر هذا الرابط

أخبار الأهلي | أول قرار بعد خسارة السوبر .. جماهير الأحمر تحمل موسيماني الهزيمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعره 7 ملايين جنيه.. وزير خليجي يقتني أغلى صقر في السعودية|شاهد

ربع الجرعة.. دولة تفجر مفاجأة عن تلقي لقاح كورونا

4 حيل ذكية لإجبار أطفالك على الخروج من المنزل مبكرا

نشرة المنوعات.. لقاح كورونا في طبق سلطة.. وعروس تهرب مع ابن عمها في يوم زفافها..سقوط مراسلة BBC على وجهها أثناء البث.. وضابط شرطة يخنق تلميذا

فيديو

فيديوجراف| سبب المشاكل.. نجوم الفن في مرمى الاتهام بسبب أبنائهم

مدرب منتخب مصر للخماسي الحديث: إنجاز بطولة العالم لم يكن صدفة| خاص

صاحب الشفرة النوبية .. كتم السر 40 عامًا البطل أحمد إدريس

محامي الزمالك يكشف كواليس حكم الـ"فيفا" في قضية حمدي النقاز.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد العال البنداري يكتب: نورت يا قطن النيل

أحمد أبو على يكتب: أزمة إيفرجراند تنتظر الحل

د. غادة جابر تكتب: وجاءت بلاد الذهب بالمشير

ياسر عبيدو يكتب: بالأدب.. الدين فقه وفهم 

كواعب أحمد البراهمي تكتب: العدل 

رجب الشرنوبي يكتب: برنامج التاسعة.. حقوق الإنسان مادة جامعية!!!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

هويدا دويدار

نساء في ظل طالبان

د.السباعى حماد

حول الزيارة المرتقبة لفضيلة شيخ الأزهر للعراق

محمد نوار

تحت المراقبة!

إيمان الدربي

«حياتك تستاهل تتعاش»

د.محمود بكري

معركة الوعي (5)

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: التباس الموقف الطلبانى الهندى

ريهام مازن

«الأوكتاجون».. صقر العروبة الساهر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ