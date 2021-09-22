شاهد.. رد فعل مذيعين أستراليين لحظة وقوع أقوى زلزال منذ سنوات

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُظهر لحظة وقوع زلزال أستراليا، خلال تقديم نشرة إخبارية على الهواء مباشرة.

وأظهر مقطع الفيديو حالة القلق التي سادت على وجه مقدمي النشرة، مع وقوع الزلزال الذي بلغت قوته 5.9 درجة.

وضرب زلزال بقوة 5.9 درجة جنوب شرق أستراليا صباح اليوم الأربعاء، مما ألحق أضرارا بمباني في ملبورن وتم إجبار المستشفيات على إخلاء مبانيها.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون في مؤتمر صحفي من نيويورك حيث كان يحضر الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات خطيرة أو وفيات.

وقالت الهيئة الأسترالية لعلوم الأرض، إن زلزالا بقوة 5.9 درجات بمقياس ريختر، وقع بالقرب من مدينة ملبورن في أستراليا، اليوم الأربعاء.

وكان مركز الزلزال بالقرب من بلدة مانسفيلد الريفية‭ ‬التي تبعد حوالي 200 كيلومتر شمال شرقي ملبورن، وعلى عمق 10 كيلومترات.

وتسبب الزلزال في اهتزاز المباني بقوة في ثاني كبرى مدن البلاد، ملبورن، التي هرع عدد كبير من سكانها إلى الشوارع خوفًا.

وقال مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي، في بيان، إنه لم يتم إصدار أي تحذير من حدوث موجات مد عاتية "تسونامي" على البر الرئيسي لأستراليا أو الجزر أو الأقاليم الأسترالية.

ويعتبر هذا الزلزال هو الأقوى في البلاد منذ عشرات السنين، كما أنه أكبر زلزال أرضي في البلاد منذ عام 2016، عندما ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة الإقليم الشمالي، وفقًا لعلوم الأرض الأسترالية.