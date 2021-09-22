زلزال بقوة 6 ريختر يضرب أستراليا.. فيديو

قالت الهيئة الأسترالية لعلوم الأرض، إن زلزالا بقوة 6 درجات بمقياس ريختر، وقع بالقرب من مدينة ملبورن في أستراليا، اليوم الأربعاء.

وكان مركز الزلزال بالقرب من بلدة مانسفيلد الريفية‭ ‬التي تبعد حوالي 200 كيلومتر شمال شرقي ملبورن، وعلى عمق 10 كيلومترات.

وتسبب الزلزال في اهتزاز المباني بقوة في ثاني كبرى مدن البلاد، ملبورن، التي هرع عدد كبير من سكانها إلى الشوارع خوفاً.

وقال مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي، في بيان، إنه لم يتم إصدار أي تحذير من حدوث موجات مد عاتية "تسونامي" على البر الرئيسي لأستراليا أو الجزر أو الأقاليم الأسترالية.

ولا تشير التقارير الأولية إلى وقوع إصابات خطيرة، إلا أن مقاطع فيديو رصدت حدوث بعض الانهيارات بالمباني في مدينة ملبورن، وسط حالة من الهلع أصابت المواطنين.