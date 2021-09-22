سفارة أسبانيا والمتحف القومي للحضارة ينظمان ورشة عمل عن إدارة المواقع الأثرية

نظمت السفارة الإسبانية بالتعاون مع المتحف القومي للحضارة المصرية وأعضاء البعثة المصرية الإسبانية ورشة عمل عن إدارة المواقع الأثرية، تناولت المواقع الخاصة بالبعثة الإسبانية المصرية العاملة بالأقصر.

وافتتح أعمال الدورة كل من سفير إسبانيا بالقاهرة رامون خيل كاسران والدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية كما شارك في الافتتاح المستشار الثقافي لاسبانيا بمصر كانديدو كريس.

وألقى المحاضرات الدكتور هشام الليثي رئيس الإدارة المركزية لتسجيل الآثار المصرية والدكتور محمد نجيب مدير اثار البلينا وابيدوس والقي والدكتورة مريم سيكو رئيس بعثة ملايين السنين منذ ٢٠٠٨ أستاذ الآثار بجامعة إشبيلية بإسبانيا .



وأكد الدكتور أحمد فاروق غنيم رئيس هيئة المتحف على ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين المتحف وإسبانيا فى مختلف المجالات الفكرية والثقافية، مشيرا إلى تأثير الحضارة المصرية على مختلف الثقافات العالمية.

وأشاد بالدور الثقافي الذي يقوم بيه المتحف فى دعم أواصر التعايش الحضاري بين شعوب العالم.

من جانبها صرحت فيروز فكري نائب رئيس هيئة المتحف بأن الورشة استمرت لمدة يومين بحضور ما يقرب من 25 أثري ومرمم بالوزارة والمتحف.



وفي ختام أعمال الدورة قام الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية والدكتورة ميريام سيكو والدكتور هشام الليثى والدكتور محمد نجيب بتسليم الشهادات للسادة الحضور .

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