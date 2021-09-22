الحداد: يجب الفصل بين وقت تلقي لقاح كورونا وأي مماثل بـ14 يوما

قال الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن الموجة الرابعة لجائحة كورونا متميزة عن أى موجة أخرى و نتمنى أن تكون الأخيرة، مضيفاً أنه يوجد بها متحور دلتا بلس و سريع الانتشار والأعداد في تزايد شديد والمنحنى تصاعدي والأعداد في زيادة بسبب عدم الالتزام بالاجراءات الاحترازية.

وأضاف أمجد الحداد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" 90 دقيقة" المذاع على قناة " المحور"، أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا أصبحت بالحجم العائلي، موضحاً أن بعض المصابين بفيروس كورونا ينكرون إصابتهم بالفيروس.

وشدد " أمجد الحداد" على المواطنين بالالتزام بالكمامة حتى لدى الحاصلين على لقاح كورونا، مشيراً إلى أنه لابد من تلقي لقاح مضاد للكورونا أيا كان نوعه، ويجب الفصل بين وقت تلقي لقاح كورونا عن وقت تلقي أى لقاح آخر 14 يوما.

و في سياق أخر، نفى الدكتور أمجد الحداد ، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح ، صحة أن يكون لـ " البنج " تأثير على فعالية لقاح فيروس كورونا.

وأوضح الدكتور أمجد الحداد ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "8 الصبح " ، والمذاع على فضائية " دي إم سي " ، أن البينج الموضعي للأسنان لا يوجد به أية تفاعلات نهائية مع اللقاحات ، ولكن " البينج " الكلي قد يسبب نقصا في فعالية اللقاح.

وتابع " الحداد " ، أن البينح الكلي يقلل من عمليات التفاعل بداخل الجسم الناجمة عن اللقاح ، موضحا أن ذلك لا يسبب ضرر ولكن يفضل الفصل بين البينج واللقاح لمدة أسبوعين ، حتى يستفاد الشخص من فعالية اللقاح .

وتابع : مفيش ضرر من البينج بعد تلقي اللقاح ، ومش بيسبب أي ضرر صحي ، سواء البينج الكلي أو النصفي .

ولفت إلى أن ما تردد عن خطورة البينج مع اللقاح مجرد شائعات سببها دراسات غير موثوقة .