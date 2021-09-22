عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

التفاصيل الكاملة لمسابقة "كن قارئا".. الشروط وكيفية التقديم

صدى البلد

أطلقت وزارة الشباب والرياضة، المسابقة الثقافية "كن قارئا.. تصبح عالما" لعام 2021، بمراكز الشباب والتي تستمر حتى 15 أكتوبرالقادم.

 

شروط الاشتراك فى المسابقة

أن يقرأ القارئ المشارك كتابا عن شخصية وقدوة أثرت فيه من خلال إنجازات أفادت البشرية، ومن ثم يعرضه في تسجيل فيديو يوضح فيه عنوان الكتاب - الأفكار الرئيسية - الدروس المستفادة، ويرسل الأعمال على C.D لإدارة الطلائع بقطاع الشباب والرياضة في كل محافظة.

txt

1 أكتوبر.. "مسار إجباري" تودع الصيف بحفل غنائي ضخم في الإسكندرية

txt

"الرحلة" لـ علياء الجريدي يفتتح موسم جاليري مصر

ويجب أن يكون مدة العرض من خمس الي عشرة دقائق ويتم تحكيم المسابقة بوزارة الشباب والرياضة من قبل لجنة متخصصة لتقييمالأعمال لمنح الجوائز المالية على ثلاثة مستويات:

المستوى الأول: 3 طلائع × 500 جنيه × 3 مراحل =4.500 جنيه.
 

المستوى الثاني: 3 طلائع × 450 جنيه × 3 مراحل =4.050 جنيه.

 

المستوى الثالث: 3 طلائع × 400 جنيه × 3 مراحل =3.600 جنيه.
 

كيفية التقديم

ويتم التقديم للمسابقة من خلال التسجيل على موقع وزارة الشباب والرياضة وإرسال الاعمال على اللينك.

https://www.emys.app/youth/be_reader_be_scientist

 

وترسل الأعمال من خلال اللينك أو على C.D للمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة المقيم بها.

 

الهدف من المسابقة

خلق جيل كامل واع مثقف ايمانا منهم فى اهمية القرأة في تكوين تفكير الطفل و اكسابه بالخبرات و رفع مستوي الادراك و الوعي في سنصغير

كن قارئا مسابقة كن قارئا مسابقة مسابقة ثقافية مراكز شباب مصر

موضوعات متعلقة

بمناسبة اليوم الدولي للسلام.. معرض فن تشكيلى بمكتبة مصر الجديدة الاثنين

"تانجو".. معرض فن تشكيلى للدكتورة وفاء ياديس

ترشيحاتنا

تاج الدين: إصابات كورونا تزيد وهذا دليل استمرارنا في الموجة الرابعة

41 مليون دولار سنويا.. محمد صلاح ضمن قائمة اللاعبين الأعلى دخلاً

أيامه معدودة .. مفاجأة بشأن رحيل موسيماني عن الأهلي

الأمراض الصدرية: مصل الإنفلونزا آمن للأطفال..ويمكن الحصول عليه مع لقاح كورونا بنفس اليوم

للموظفين.. طريقة الحصول على إجازات سنوية بأجر كامل وفقا لمشروع قانون جديد

المجتمعات العمرانية تكشف موعد انتهاء تنفيذ النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد ضياع لقب السوبر.. هل يتم تعديل الجهاز الفنى للأهلي؟

بعد خسارة السوبر.. موسيماني يرفض عقوبة الخطيب

شهادة للتاريخ وقرارين.. كيف كرم الرئيس السيسي المشير طنطاوي بعد وفاته؟

خاص | نجم الأهلي السابق ينضم رسميا لنادي بيراميدز

مستشار الرئيس يكشف موعد ذروة الموجة الرابعة من كورونا

لملاك ومستأجري العقارات |8 حالات تسمح للمؤجر بفسخ عقد الإيجار القديم

وزير الري الأسبق: مصر تحذر العالم من فشل مفاوضات سد النهضة |فيديو

الصحة العالمية تعلن خبرا سارا بشأن إصابات كورونا في الشرق الأوسط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فتة شاورما بالبصل .. وصفات متعددة أبرزها دون أرز واللبناني

سعره 7 ملايين جنيه.. وزير خليجي يقتني أغلى صقر في السعودية|شاهد

ربع الجرعة.. دولة تفجر مفاجأة عن تلقي لقاح كورونا

4 حيل ذكية لإجبار أطفالك على الخروج من المنزل مبكرا

فيديو

مش بالحظوظ.. لماذا منعت نقابة الموسيقيين عفروتو ومروان موسى من الغناء؟

بعد حديث بايدن عن إثيوبيا.. تصعيد دولي يهدد حكم آبي أحمد

هي دي أزمتها|بعد تلقيها أغلى حقنة في العالم.. سبب وفاة الطفلة ليال

القصة الكاملة لشائعة وفاة سمير صبري.. الفنان يرد

المزيد

ساحة رأي

أحمد اليمني يكتب: هناك من تنبأ بالحروب البيولوجية

إبراهيم عمران يكتب: يد تبنى.. ويد تحارب

عبد المعطى أحمد يكتب: الفلوس البلاستيك!

ياسر عبيدو يكتب: د. محمد طعان طبيب جراح روائى حاليا

خالد الشناوى يكتب: فشلت أن أكون موظفًا حكوميًا

د. إيمان محمود شاهين تكتب: مفيش أسرة تخلو من المشاكل.. الأسباب والحلول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

شريف سمير

إنذار!

مني أحمد

شيخ القراءات العشر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«الجبرتي» وتجديد ثقافة التاريخ ...!؟!

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

هويدا دويدار

نساء في ظل طالبان

د.السباعى حماد

حول الزيارة المرتقبة لفضيلة شيخ الأزهر للعراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ