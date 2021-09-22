التفاصيل الكاملة لمسابقة "كن قارئا".. الشروط وكيفية التقديم

أطلقت وزارة الشباب والرياضة، المسابقة الثقافية "كن قارئا.. تصبح عالما" لعام 2021، بمراكز الشباب والتي تستمر حتى 15 أكتوبرالقادم.

شروط الاشتراك فى المسابقة

أن يقرأ القارئ المشارك كتابا عن شخصية وقدوة أثرت فيه من خلال إنجازات أفادت البشرية، ومن ثم يعرضه في تسجيل فيديو يوضح فيه عنوان الكتاب - الأفكار الرئيسية - الدروس المستفادة، ويرسل الأعمال على C.D لإدارة الطلائع بقطاع الشباب والرياضة في كل محافظة.

ويجب أن يكون مدة العرض من خمس الي عشرة دقائق ويتم تحكيم المسابقة بوزارة الشباب والرياضة من قبل لجنة متخصصة لتقييمالأعمال لمنح الجوائز المالية على ثلاثة مستويات:

المستوى الأول: 3 طلائع × 500 جنيه × 3 مراحل =4.500 جنيه.



المستوى الثاني: 3 طلائع × 450 جنيه × 3 مراحل =4.050 جنيه.

المستوى الثالث: 3 طلائع × 400 جنيه × 3 مراحل =3.600 جنيه.



كيفية التقديم

ويتم التقديم للمسابقة من خلال التسجيل على موقع وزارة الشباب والرياضة وإرسال الاعمال على اللينك.

https://www.emys.app/youth/be_reader_be_scientist

وترسل الأعمال من خلال اللينك أو على C.D للمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة المقيم بها.

الهدف من المسابقة

خلق جيل كامل واع مثقف ايمانا منهم فى اهمية القرأة في تكوين تفكير الطفل و اكسابه بالخبرات و رفع مستوي الادراك و الوعي في سنصغير