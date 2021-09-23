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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بركان لابالما يدفع السلطات الإسبانية إلى إجلاء 6 آلاف شخص.. شاهد

صدى البلد

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا عن بركان لابالما، حيث واصل بركان بركان كومبري فييخا نشاطه اليوم الأربعاء في جزيرة لا بالما الإسبانية حيث يتجه تدفق الحمم البركانية إلى أسفل التلة نحو ساحل الجزيرة الأكثر كثافة سكانية.
 

السلطات الإسبانية أجلت اليوم مئات الأشخاص من قرية تودوك، ليرتفع إجمالي عدد الذين تمّ إجلاؤهم في الجزيرة منذ أن بدء البركان نشاطه يوم الأحد الماضي، إلى حوالي 6 آلاف شخص.


ويواصل بركان كومبري بييخا قذف ملايين الأطنان من الرماد فوق جزيرة لا بالما الإسبانية حيث أطلق السكّان حملة لتنظيف الشوارع والأحياء، فيما يقوم سكّان تودوكي، التي تبعد مسافة 50 متراً عن البركان، بحمل أغراضهم وممتلكاتهم لإبعادها عن القرية تخوّفاً من تصاعد ثوران البركان.


حمم البركان الزاحفة باتجاه منحدرات جزيرة لا بالما كانت دمّرت 320 منزلاً وأكثر من 154 هكتاراً من الأراضي.

 

بركان لابالما جزيرة لا بالما اسبانيا اخبار التوك شو

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