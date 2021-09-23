محافظ الوادي الجديد يبحث مع وفد سفارة أوزبكستان إحياء صناعة الحرير الطبيعي

التقي اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، القائم بأعمال سفارة دولة أوزبكستان بالقاهرة لطف الدين خوجايوف و الوفد المرافق له وذلك خلال زيارتهم للمحافظة بحضور الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد والأستاذة حنان مجدي نائب المحافظ .

وبحث المحافظ مع الوفد سبل التعاون المشترك في المجالات الزراعية والصناعية والإستفادة من الخبرات المتبادلة لإحياء صناعة الحرير الطبيعي في إطار المبادرة التي أطلقتها المحافظة لزراعة التوت وإنتاج الحرير كما قام الوفد بتفقد أحد المشروعات الإستثمارية لإنتاج الحرير شمال مدينة الخارجة، وتم الإتفاق على تدريب عدد من المختصين بهذا المجال من المحافظة بدولة أوزبكستان لنقل الخبرات المستحدثة في إنتاج وصناعة الحرير.

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