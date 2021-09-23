سهلة و لذيذة.. طريقة عمل أوراك الدجاج الكدابة

أوراك الدجاج الكدابة من الأطباق الرئيسيىة التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، كما تتميز بمذاقها الشهي و الغير تقليدي.
قدمت الشيف منال العالم طريقة عمل أوراك الدجاج الكدابة في المنزل بأسهل الخطوات.
أوراك الدجاج الكدابة
مقادير:
6 قطع أوراك الدجاج
1 ملعقة كبيرة زيت
1 حبة متوسطة بصل، ارباع
4 فص هيل
1 عود صغير قرفة
1 ملعقة صغيرة ملح
2 حبة متوسطة بطاطس
1 ملعقة صغيرة بابريكا
1 ملعقة صغيرة ملح
ربع ملعقة صغيرة فلفل اسود
نصف ملعقة صغيرة كركم
نصف ملعقة صغيرة ريحان
ربع كوب نشا
1 كوب جبن موزاريللا
للتغطية:
2 حبة كبيرة صفار البيض
1/2 كوب دقيق
1 كوب بقسماط
للقلي: زيت ذرة
للتقديم: كاتشاب، مايونيز
طريقة تحضير أوراك الدجاج الكدابة
-في قدر سخني الزيت وقلبي الدجاج ليصبح ذهبي
-اضيفي البصل، الهيل، القرفة، الملح واغمريه بالماء واتركيه لينضج.
-انزعي اللحم عن العظم، احتفظي بالعظم.
-اسلقي البطاطس.
-في طبق ضعي البطاطس واهرسيه
-اضيفي الدجاج، البابريكا، الملح، الفلفل، الكركم، الريحان، النشا والجبن
-ادعكي المكونات مع بعضها لتتجانس.
-اقسميها الى ٦ كرات
-ضعي العظم في الكرة ثم شكليها لتصبح مثل فخذ الدجاج
-ضعي الدقيق في طبق واسع
-ضعي البيض في طبق عميق
-ضعي البقسماط في طبق واسع
-ضعي الدجاج في الدقيق ثم البيض ثم البقسماط
-سخني الزيت في مقلاة عميقة واقلي ليصبح ذهبي
-قدميه مع الكاتشاب والمايونيز