سهلة و لذيذة.. طريقة عمل أوراك الدجاج الكدابة

أوراك الدجاج الكدابة من الأطباق الرئيسيىة التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، كما تتميز بمذاقها الشهي و الغير تقليدي.

قدمت الشيف منال العالم طريقة عمل أوراك الدجاج الكدابة في المنزل بأسهل الخطوات.

أوراك الدجاج الكدابة

مقادير:

6 قطع أوراك الدجاج

1 ملعقة كبيرة زيت

1 حبة متوسطة بصل، ارباع

4 فص هيل

1 عود صغير قرفة

1 ملعقة صغيرة ملح

2 حبة متوسطة بطاطس

1 ملعقة صغيرة بابريكا

1 ملعقة صغيرة ملح

ربع ملعقة صغيرة فلفل اسود

نصف ملعقة صغيرة كركم

نصف ملعقة صغيرة ريحان

ربع كوب نشا

1 كوب جبن موزاريللا



للتغطية:

2 حبة كبيرة صفار البيض

1/2 كوب دقيق

1 كوب بقسماط



للقلي: زيت ذرة



للتقديم: كاتشاب، مايونيز

طريقة تحضير أوراك الدجاج الكدابة



-في قدر سخني الزيت وقلبي الدجاج ليصبح ذهبي

-اضيفي البصل، الهيل، القرفة، الملح واغمريه بالماء واتركيه لينضج.

-انزعي اللحم عن العظم، احتفظي بالعظم.

-اسلقي البطاطس.

-في طبق ضعي البطاطس واهرسيه

-اضيفي الدجاج، البابريكا، الملح، الفلفل، الكركم، الريحان، النشا والجبن

-ادعكي المكونات مع بعضها لتتجانس.

-اقسميها الى ٦ كرات

-ضعي العظم في الكرة ثم شكليها لتصبح مثل فخذ الدجاج

-ضعي الدقيق في طبق واسع

-ضعي البيض في طبق عميق

-ضعي البقسماط في طبق واسع

-ضعي الدجاج في الدقيق ثم البيض ثم البقسماط

-سخني الزيت في مقلاة عميقة واقلي ليصبح ذهبي

-قدميه مع الكاتشاب والمايونيز

