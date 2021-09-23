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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بدأ في أمريكا؟.. علماء صينيون يفجرون مفاجأة حول منبع انتشار لفيروس كورونا

انتشار فيروس كورونا
انتشار فيروس كورونا

كشفت دراسة أجراها فريق علماء صيني أن فيروس كورونا بدأ الانتشار في الولايات المتحدة في سبتمبر 2019، أي قبل 5 أشهر من الإعلان عن أول إصابة رسميا.

 

وقال فريق العلماء، في دراسة نشرت الأربعاء التابع لأكاديمية العلوم الصينية: "استنادا إلى 12 منطقة أمريكية تمثيلية تم اختيارها للتحليل، يمكن أن تحدث الإصابة الأولى بنسبة الاحتمال 50% بين أغسطس وأكتوبر 2019، وهو أبكر مقارنة من التاريخ المعلن رسميا لترصد الحالة المؤكدة الأولى في الولايات المتحدة، أي 20 يناير 2020".

 

ووفقًا لقناة "العربية"، استخدم العلماء لتحديد تاريخ بدء التفشي في منطقة أو أخرى بيانات حول عدد الإصابات المؤكدة هناك، وبناء عليها تم استغلال تحليل رياضي لتقدير الحصيلة الإجمالية المحتملة لحالات المرض بما في ذلك المسجلة وغير المكتشفة.

 

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وأوضحت الدراسة: "بالنسبة إلى 12 منطقة تمثيلية تتراوح معظم التواريخ لحدوث الحالة الأولى باحتمال 50% بين أغسطس وأكتوبر 2019. والتاريخ الأبكر هو 26 أبريل 2019 في رود آيلاند، وتاريخ الأبعد هو أواخر نوفمبر في ديلاوير".

 

وأشارت الدراسة إلى أن كل الإصابات تمت أبكر من 20 يناير 2020، التاريخ الرسمي لتسجيل أول حالة مؤكدة، المعلن من قبل السلطات الأمريكية.

 

وخلص فريق العلماء الصينيين إلى أن "نتائج الحساب تشير إلى أنه من المرجح جدا أن وباء كوفيد-19 بدأ الانتشار في الولايات المتحدة تقريبا في سبتمبر 2019".

 

وتسبّب فيروس كورونا بوفاة ما لا يقل عن 4,705,691 شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019.

 

وتأكدت إصابة 229,482,830 شخصاً على الأقل بالفيروس منذ ظهوره. وتعافت الغالبية العظمى من المصابين رغم أن البعض استمر في الشعور بالأعراض بعد أسابيع أو حتى أشهر.

 

وتستند الأرقام إلى التقارير اليومية الصادرة عن السلطات الصحية في كل بلد وتستثني المراجعات اللاحقة من قبل الوكالات الإحصائية التي تشير إلى أعداد وفيات أكبر بكثير.

 

وتعتبر منظمة الصحة العالمية، آخذةً بالاعتبار معدّل الوفيات الزائدة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بكوفيد-19، أن حصيلة الوباء قد تكون أكبر بمرتين أو ثلاث مرات من الحصيلة المعلنة رسمياً.

 

وتبقى نسبة كبيرة من الحالات الأقل خطورةً أو التي لا تظهر عليها أعراض، غير مكتشفة رغم تكثيف الفحوص في عدد كبير من الدول.

 

وأعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إجازة إعطاء جرعة معززة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا للمسنين والمعرّضين للخطر.

 

وذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أول أمس الثلاثاء، أن قرار إالدارة تناول رأي لجنة استشارية من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، التي حددت اجتماعًا يومي الأربعاء والخميس لمناقشة الجرعات المعززة.

 

ويوم الجمعة، رفضت لجنة استشارية من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية دعوة لتقديم الجرعات المعززة من لقاح فايزر ضد فيروس كورونا لجميع البالغين.

 

وأوصت  اللجنة بدلاً من ذلك بإعطاء تلك الجرعات إلى مجموعة أضيق، وهم الأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عاما أو أكبر، والمعرضين لخطر الإصابة الشديدة بفيروس كورونا والمعرضين لخطر الإصابة بالفيروس بسبب مهنتم. ويمكن أن تقوم إدارة الغذاء والدواء بتعديل هذه المعايير .

 

ووجدت دراسة لجميع لقاحات فيروس كورونا الثلاثة المصرح بها في الولايات المتحدة أن لقاح مودرنا أكثر فاعلية قليلاً من لقاح فايزر في الحياة الواقعية في إبعاد مصابي فيروس كورونا عن المستشفى، ويأتي لقاح جونسون آند جونسون في المرتبة الثالثة، ولكنه لا يزال يوفر حماية بنسبة 71%.

كورونا الولايات المتحدة إصابات وفيات اخبار العالم

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