عضو سابق بالحزب الشيوعي: الصين تعمدت نشر فيروس كورونا في بطولة عسكرية

قبل ظهوره بشهرين

أدعى أحد شهود العيان حول كارثة كورونا أن الصين تعمدت نشر فيروس كورونا في بطولة عسكرية قبل شهرين من معرفة بقية العالم بالفيروس القاتل.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، قال وي جينج شنج، العضو السابق في الحزب الشيوعي الصيني ، إن الألعاب العسكرية العالمية في أكتوبر 2019 كان من الممكن أن تكون أول حدث فائق للفيروس.

واضاف ان البطولة الدولية للرياضيين العسكريين أقيمت في ووهان قبل شهرين من إخطار الصين منظمة الصحة العالمية بأول حالاتها المصابة بفيروس كورونا .

زعم جينج شنج أنه لم يكن من قبيل المصادفة أن بعض الرياضيين الـ 9000 الذين تجمعوا في الحدث أصيبوا بمرض غامض.

وقال في حديث لشبكة سكاي نيوز الوثائقية الجديدة ما حدث في ووهان: " اعتقدت أن الحكومة الصينية انتهزت هذه الفرصة لنشر الفيروس خلال الألعاب العسكرية ، حيث سيظهر العديد من الأجانب هناك ''.

وادعى جينج شنجأنه سمع عن قيام الحكومة الصينية بـ "تمرين غير عادي" خلال الألعاب.

قال " كنت أعرف إمكانية استخدام الحكومة الصينية لبعض الأسلحة الغريبة ، بما في ذلك الأسلحة البيولوجية ، لأنني كنت أعرف أنهم كانوا يجرون تجارب من هذا النوع".

واوضحت الصحيفة انه تم تأكيد مزاعمه من قبل مايلز يو ، مستشار الصين الرئيسي لوزارة الخارجية الأمريكية. وقال إن الرياضيين الفرنسيين والألمان والأمريكيين كانوا من بين أولئك الذين أصيبوا في البطولة بأعراض تشبه فيروس كوفيد ، لكن لم يتم اختبارهم أبدًا بحثًا عن الفيروس.

