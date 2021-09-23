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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الدبلومات الفنية 2021 .. تعرف على قواعد التوزيع الجغرافي

تنسيق الدبلومات الفنية
تنسيق الدبلومات الفنية 2021

انطلق اليوم تنسيق الدبلومات الفنية 2021 بعد أن أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح الموقع الخاص بـ " تنسيق الدبلومات الفنية " وذلك لتسجيل رغباتهم وفق قواعد التوزيع الجغرافي اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 23/9/2021 حتى يوم الاثنين الموافق 27/9/2021 علي النحو التالي :-


1 - تنسيق الدبلومات الفنية 2021 ..  دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات ونظائرها وفقاً للجدول التالي:-
 

- دبلوم المدارس الثانوية (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق) 
60% فأكثر
 

2 - تنسيق الدبلومات الفنية 2021 .. دبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها وفقاً للجدول التالى :-

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تنسيق الجامعات 2021 .. فتح موقع التنسيق الخاص بالدبلومات الفنية برقم الدخول

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تنسيق الجامعات 2021 .. تعرف على الكليات المتاحة لطلاب الدور الثاني

- دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية -  الصنـاعية - السياحة والفنادق – الخدمة الاجتماعية ) دبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي  
60 % فأكثر

- دبلوم المدارس المتقدمة (التجارية – الصناعية – الزراعية - السياحة والفنادق) نظام الخمس سنوات 

-دبلوم السالزيان الدون بوسكو -  دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل  -  مركز التكنولوجيا المتميز
 

-دبلوم المعاهد الفنية للتمريض (شعبة تمريض) التابعة للجامعات والمعاهد الفنية الصحية "فنيات تمريض" بشرط اجتياز الطلاب امتحان القدرات الذي عقد بالكليات.
75 % فأكثر
 

تنسيق الدبلومات الفنية

- تنسيق الدبلومات الفنية 2021 .. الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75%  حتى 65%  يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.


تنسيق الدبلومات الفنية 2021 .. وأوضحت الوزارة أن مواعيد تسجيل الطلاب لرغباتهم علي موقع التنسيق الالكتروني لطلاب الشهادات الفنية.

- يقوم الطلاب بتسجيل رغباتهم عن طريق موقع التنسيق الالكتروني .


- خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 23/9/2021 حتى  يوم الاثنين الموافق 27/9/2021.

 قواعد التوزيع الجغرافي فى تنسيق الدبلومات الفنية 2021

بينما يتم توزيع طلاب الشهادات الفنية المختلفة على الجامعات والمعاهد الفنية الصناعية والتجارية المتاحة بقواعد التوزيع الجغرافي على أساس ما يلى :

1 – طلاب المدارس الفنية نظام ( 3- 5 ) سنوات

·     تعتبر الإدارة التعليمية أكثر دقة في التعبير عن موقع سكن الطالب.

·     تتبع الإدارة التعليمية الجامعة الأقرب لها وتدخل ضمن الحيز الجغرافي لهذه الجامعة. 

2 - طلاب دبلومات المعاهد الفنية المصرية ( نظام الثانوية + سنتان )

·يقوم الطالب عند تقدمه لتسجيل رغباته بتحديد المنطقة الجغرافية ( أ ) ( طبقا لما تم تدوينه باستمارة أداء الامتحان وكما وردت بالاسطوانة المدمجة( c. d) الواردة من الكنترولات المختلفة).

تنسيق الدبلومات 2021

·    يتم تجميع الجامعات (بالنسبة للإدارات التعليمية والمعاهد الفنية بالمحافظات) في عدة مجموعات على النحو التالي ويلزم أن يختار الطالب جميع الكليات الممكنة في قطاع ما من المجموعة (أ) قبل البدء في اختيار كليات من هذا القطاع من المجموعة (ب) كما يلزم أن يختار كل الاختيارات الممكنة للكليات من القطاع من المجموعة (ب) قبل بدء أي اختيار من القطاع في المجموعة (ج) كما يلي:

- مجموعة (أ) إجبارية: وهي الجامعة أو الجامعات الأقرب لإدارته التعليمية ، وفى بعض الحالات تكون أكثر من جامعة لأن إدارته التعليمية تقع في حيز متساوي المسافة من الجامعتين.

-  مجموعة (ب) إجبارية بعد استكمال الاختيارات في المنطقة (أ): عدة جامعات تقع ضمن حيز الإدارة التعليمية للطالب ولا يوجد فرق في اختيار أي منها قبل الأخرى.

-  مجموعة (جـ): باقي الجامعات التي بها كليات لهذا القطاع يسمح للطالب باختيار أي منها وتعتبر متساوية، حيث أنها جميعا تبعد عن محل سكنه وإدارته التعليمية.

بينما جداول التوزيع الجغرافي المدرج وفقا للمحافظات والإدارات التعليمية التابعة لها والمعاهد الفنية الكائنة بهذه المحافظات والاختيارات المتاحة.

 

جداول التوزيع الجغرافي المدرج وفقا للمحافظات والإدارات التعليمية التابعة لها
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