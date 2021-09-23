خبيرة تغذية تحذر: تناول الوجبات خلال ساعات الليل يسبب زيادة الوزن

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية، إنه يجب تناول الوجبات الثلاث الرئيسية خلال اليوم بالنهار فقط، مع الكورس التي تقوم بتقديمه، حيث إن ذلك يساعد على فقدان الوزن.

وأضافت دعاء سهيل خلال حوارها ببرنامج "طبيب البلد" المذاع عبر قناة "صدي البلد"، أنها تقوم بتقديم الكورس الخاص بها على حسب الحالة الصحية والفئة العمرية وهل هو حديث زيادة الوزن أو يعاني منه منذ زمن طويل.

وفي سياق أخر، قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية، إن السمنة ليست بالوراثة ولكنها بالسلوك، مشيرة إلى أن تحديات الأكل من الأشياء التي تساعد على السمنة وزيادة الوزن حيث إنها تقوم بالضغط على المعدة وبالتالي تؤدي إلى كبر حجمها.



وأضافت أن الحالة الصحية تختلف من شخص إلى آخر وعليه يجب متابعة المريض طبيا من قبل الفريق حتى نحصل على النتيجة المطلوبة في أقصر وقت.

ونصحت مريض السمنة بعدم القيام بالدايت واستبداله بتقسيم اليوم والوجبات، لافتة إلى أن ذلك يجعل هناك إشباع فى المعدة بطريقة صحيحة.