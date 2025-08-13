مواعيد مباريات دور ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 سنة

نجح منتخب مصر ، في التأهل لدور ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 سنة ، والمقامة حاليا في مصر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وصعد منتخب مصر، إلى ربع النهائي بعد مباراة مثيرة أمام المنتخب الدنماركي ، في ختام الدور الرئيسي حيث تمكن الفراعنة من التعادل 29 - 29.

وتمكنت 8 منتخبات من قطع بطاقة الدور ربع النهائي ، من المجموعة الأولى: صعد السويد والمجر، و من المجموعة الثانية: إسبانيا و أيسلندا ، و من المجموعة الثالثة: تأهلت ألمانيا و النرويج أما المجموعة الرابعة فصعدت الدنمارك ومصر.



وفيما يلي مواجهات ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 سنة التي تقام يوم الخميس المقبل :

السويد × النرويج

إسبانيا × مصر

المانيا × المجر

الدنمارك × ايسلندا