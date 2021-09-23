استشاري نفسي : لابد من إعداد الأطفال جيدا حال الطلاق والارتباط مجددا

قال دكتور هشام حجازي، إستشاري أمراض نفسية إن هناك دراسة في عام 2020، وهي الوقت الذي تقضيه الأسرة مع أطفالها بعد الطلاق، مؤكدا أن تلك الدراسة أثبتت أن الأب يقضى 40% مع أطفاله.

وأضاف، هشام حجازي خلال لقاء له لبرنامج “3 ستات” عبر فضائية |صدى البلد" أن الأب من الممكن ان يرى أطفاله ببيت الجد أو الجدة، مشيرا إلى أن السوشيال ميديا أثرت على المجتمع بصورة كبيرة، وساهمت في إنتشار الطلاق.

ينشئ فكرا خاطئا لديهم

وتابع هشام حجازي، ان السوشيال ميديا بها كم من المعلومات المغلوطة عن كل شئ حتى في التربية، مؤكدا أن الأطفال عندما يتعرضون لتلك المعلومات ينشأ فكر خاطئ لديهم لذا لا بد من وجود دور كبير للأب والأم.

وأشار حجازي إلى أنه لا بد من تحضير الأطفال بشكل جيد للطلاق، إذا أراد أي طرف الإرتباط ووجود حياه أخرى، لأنه قد تنشأ مشاكل نفسية ترسخ في ذاكرة الطفل على مدار حياته.