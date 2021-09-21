تفاصيل وأسباب الانتحار.. الطب النفسي يوضح

قالت الدكتورة إيمان جابر، مدير إدارة الأطفال والمراهقين بأمانة الصحة النفسية،"أنه يتم نصح أي شخص يمر بحالة نفسية بالذهاب للمتخصصين لعدم الوصول لمرحلة التفكير في إيذاء أنفسهم وعدم وجود أي شخص يساعده".

وأضافت إيمان جابر، خلال حوارها عبر "زووم" لبرنامج "رأي عام" عبر فضائية “تن”، أن فئة المراهقين بشكل عام من أكثر الفئات عرضة للانتحار على مستوى العالم كله، نتيجة لسمات هذه المرحلة والتي تتميز بالاندفاعية الشديدة، بجانب الضغوط وقلة الخبرة .

وتابعت إيمان جابر، “أن الشخص الذي يفكر في الانتحار يكون ظاهر عليه ذلك بحديثه عن الموت بشكل كثير وأنه عايز يموت نفسه”.



في حين قال الدكتور إبراهيم مجدي، استشاري الطب النفسي بجامعة عين شمس، إنه يجب التفرقة بأن ليس كل شخص يقدم على الانتحار يكون مريضًا نفسيًا أو مصاب بالاكتئاب، وليس كل مريض نفسي يقوم بالانتحار، مشيرًا إلى أن هناك أشخاصا تقدم على الانتحار لأنهم يواجهوا مشاكل في الحياة وليس لديهم طرق لحل المشكلة.

مريض الاكتئاب يكون عرض من أعراضه الافكار الانتحارية

وأكد الدكتور إبراهيم مجدي أن مريض الاكتئاب يكون عرض من أعراضه الافكار الانتحارية والتي تتحول لمحاولات انتحار، مؤكدًا أن هذا الاكتئاب يكون اكتئاب بيولوجي عضوي نتيجة خلل في كيمياء المخ تجعل الشخص مزاجه حزين ورافض الرغبة في الحياة.