عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تفاصيل وأسباب الانتحار.. الطب النفسي يوضح

الإنتحار
الإنتحار

قالت الدكتورة إيمان جابر، مدير إدارة الأطفال والمراهقين بأمانة الصحة النفسية،"أنه يتم نصح أي شخص يمر بحالة نفسية بالذهاب للمتخصصين لعدم الوصول لمرحلة التفكير في إيذاء أنفسهم وعدم وجود أي شخص يساعده".

وأضافت إيمان جابر، خلال  حوارها عبر "زووم" لبرنامج "رأي عام" عبر فضائية “تن”،  أن فئة المراهقين بشكل عام من أكثر الفئات عرضة للانتحار على مستوى العالم كله، نتيجة لسمات هذه المرحلة والتي تتميز بالاندفاعية الشديدة، بجانب الضغوط وقلة الخبرة .

 

وتابعت إيمان جابر، “أن الشخص الذي يفكر في الانتحار يكون ظاهر عليه ذلك بحديثه عن الموت بشكل كثير وأنه عايز يموت نفسه”.


في حين قال الدكتور إبراهيم مجدي، استشاري الطب النفسي بجامعة عين شمس، إنه يجب التفرقة بأن ليس كل شخص يقدم على الانتحار يكون مريضًا نفسيًا أو مصاب بالاكتئاب، وليس كل مريض نفسي يقوم بالانتحار، مشيرًا إلى أن هناك أشخاصا تقدم على الانتحار لأنهم يواجهوا مشاكل في الحياة وليس لديهم طرق لحل المشكلة.

 

مريض الاكتئاب يكون عرض من أعراضه الافكار الانتحارية

وأكد الدكتور إبراهيم مجدي أن مريض الاكتئاب يكون عرض من أعراضه الافكار الانتحارية والتي تتحول لمحاولات انتحار، مؤكدًا أن هذا الاكتئاب يكون اكتئاب بيولوجي عضوي نتيجة خلل في كيمياء المخ تجعل الشخص مزاجه حزين ورافض الرغبة في الحياة.

 

 

الدكتورة إيمان جابر الصحة النفسية الإنتحار مصاب بالاكتئاب مريض نفسي

ترشيحاتنا

نداء عاجل من الخارجية الأمريكية إلى قادة الصومال

تشهد ارتفاعا.. الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس اليوم الثلاثاء ودرجات الحرارة

الصحة: تسجيل 679 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 22 حالة وفاة

بسبب محمد إبراهيم.. تغريم الزمالك مليونا و200 ألف دولار لصالح مارتيمو البرتغالي

الميكانيكى بيقولك .. أفضل 5 نصائح للحفاظ على سيارتك

برلمانية: منصات إعلامية تتناول حوادث الانتحار بشكل خاطئ 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل الدراسة بسبب ارتفاع إصابات كورونا.. فيديو

مد سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة.. صدى البلد تستعرض بنود قانون العمل الجديد

ألف مليون سلامة .. خالد الغندور يدعو لـ مرتضى منصور

مثل فتاة سيتي ستارز|انتحار طالب بـ الطب من أعلى مبنى جامعة بأكتوبر

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 برقم الجلوس

شكراً وأنا آسف.. قصة انتحار طالب الطب بأكتوبر

بعد خروجه من العمليات.. نضال الشافعي تحت الملاحظة 48 ساعة

قرار عاجل من النيابة فى واقعة دهس خطيب وزارة الأوقاف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبطال "100 وش" يهنئون صناع فيلم عروستي بالعرض الخاص .. صور

6 وصفات مختلفة.. طريقة عمل الكريب الحلو مثل المحلات

طريقة عمل باستا بالخضار.. بالخطوات والصور

أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز إيمي 2021

فيديو

عصابة.. 6 سيدات سرقن محل مجوهرات في الفيوم.. ما القصة.. فيديو

لص مدينة نصر الأنيق.. هكذا استغل ضحاياه وحيلة من الشرطة لضبطه

بعد قرار تغريمه.. أحمد سعد يكشف موعد طرح كليب "ع الدوغرى"

صفقة تحولت لصفعة.. مواصفات الغواصات النووية الجديدة "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: العدل 

رجب الشرنوبي يكتب: برنامج التاسعة.. حقوق الإنسان مادة جامعية!!!

إسلام عوض يكتب: الحزام والطريق يغير خارطة تحالفات الكبار

نعمة محمد الشنشوري تكتب: سالموا تسلموا

أميرة سيد يونس تكتب: الإسلام دين السلام

هبة مصطفي تكتب: عهود للإنسانية 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: التباس الموقف الطلبانى الهندى

ريهام مازن

«الأوكتاجون».. صقر العروبة الساهر !

د . مجدى بدران

سلامتك ومناعتك في فصل الخريف

د.احمد فخرى

قبول الأخر والحساسية للرفض

د. ماريان جرجس

على طاولة الأمم المتحدة هذا العام

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: اضطراب الحدود الأفغانية التركمانستانية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «4»

إلهام أبو الفتح

سر الحاج محمود العربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ