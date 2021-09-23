ليست مسكنا للألم.. سامي قنديل: علاج خشونة الركبة بـ حقن البلازما

قال الدكتور سامي قنديل استشاري أول علاج آلام المفاصل والعمود الفقري، إن علاج الآلام علم به دراسات علمية كثيرة وليس أمرا جديدا.

وأضاف سامي قنديل في حواره مع الإعلامية ماري نعيم في برنامج " أنا والطبيب " المذاع على قناة " صدى البلد 2 "، :"علاج الألم لا يُستخدم فيه مسكنات لأن المسكنات لها أضرار كثيرة جدا".

وتابع سامي قنديل :" الكثيرين يعانون من خشونة الركبة وآلام العمود الفقري، ويتم العمل حاليا على حقن الركبة والمفاصل بحقن البلازما لعلاج خشونة الركبة بدلا من الجراحة، ويتم إعادة شكل غضاريف الركبة ومنع خشونة الركبة".

وأكمل سامي قنديل :" يمر مريض خشونة الركبة على تشخيص صحيح ويتم إجراء تحاليل وأشعة له ويتم البدء بالعلاج مباشرة عن طريق حصول المريض على حقن البلازما، ويتم تركيز عوامل نمو غضاريف الركبة في حقن البلازما من أجل مساعدة الفرد على فقدان الإحساس بآلام خشونة الركبة".



