شكري يعقد اجتماعا ثلاثيا مع نظيريه الأردني والعراقي في نيويورك

‏عقد ⁧‫سامح شكري‬⁩ وزير الخارجية، اليوم الخميس، اجتماعا مع نظيريه الأردني أيمن الصفدي والعراقي فؤاد حسين؛ للبناء على التطورات المُحرزة في إطار آلية التعاون الثلاثي، وبما يعزز من مسار العمل العربي المشترك ويحقق تطلعات الشعوب نحو مزيد من النماء والازدهار.



ويأتي الاجتماع الثلاثي في ضوء الحرص على التنسيق والتشاور المستمر بين وزراء الخارجية للدول الثلاثة في إطار آلية التعاون المشترك، على هامش اجتماعات الشق الرفيع للدورة الـ 76 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكثف الوزير شكري لقاءاته خلال الأيام الثلاثة الماضية، بعد أن وصل نيويورك، الأحد الماضي؛ للمشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتتضمن زيارة الوزير شكري المشاركة في عدد من الفعاليات بهدف عرض رؤية مصر ومواقفها تجاه القضايا الراهنة والأوضاع في المنطقة وسبل دعم ركائز السلم والأمن على الصعيدّين الدولي والإقليمي فضلاً عن مناقشة آليات تعزيز العمل مُتعدد الأطراف في إطار القضايا المطروحة على أجندة الشق رفيع المستوى للجمعية العامة، وفقا لـ السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية.



والتقى شكري على هامش مشاركته بعدد من كبار المسئولين بالأمم المتحدة، وغيرهم من قيادات المنظمات الدولية والإقليمية، كمنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد من أجل المتوسط.



كما أوضح حافظ أن وزير الخارجية سيعقد أيضًا خلال زيارته إلى نيويورك اجتماعات ثنائية مع عدد كبير من وزراء الخارجية المشاركين في أعمال الجمعية العامة، وذلك لمناقشة أوجه التعاون الثنائي مع تلك الدول، فضلاً عن إجراء مشاورات حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية وسبل التنسيق إزاء التحديات المشتركة.