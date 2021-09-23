محلل اقتصادي يكشف عن تفاصيل أزمة إيفرجراند الصينية .. فيديو

قال أحمد ياسين، المحلل الإقتصادي، إن بداية أزمة شركة إيفرجراند الصينية تعود للعقود الثلاثة الماضية.

مؤكدا أن شركة “ايفرجراند” تتعامل مع القروض البنكية، ولم يكن لديهم أي مخاوف من خسائر قد تحدث.

وأضاف ياسين، خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب، لبرنامج “بدون حظر” عبر فضائية “صدى البلد”، أن هناك عوامل أثرت على قدرة الشركة “ايفرجراند” للتعامل مع التطورات الجديد، مما عرضها لخسائر كبيرة.

وتابع أحمد ياسين، أن شركة “ايفرجراند” شركة عملاقة، مؤكدا أن الديون والقروض على الشركة وصلت إلى 300 مليون دولار.

قد تلجأ الشركات الأخرى لاستغلال ذلك

إذا تدخلت الحكومة الصينية لإنقاذ شركة “ايفرجراند” قد تلجأ الشركات الأخرى لإستغلال ذلك وقد تطلب دعما مباشرا من الحكومة .