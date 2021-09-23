وزير التعليم: فكرة الخوف من الامتحان والدرجات اتلغت.. ولازم الطفل يحب التعلم

إضافة أنشطة لبناء الشخصية..

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المعلمين الذين لم يحصلوا على اللقاح سوف تقوم الوزارة بطلب مسحة منهم كل ثلاثة أيام.

وأوضح شوقي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج رأي عام المذاع على قناة TeN، أن الطلاب كل عام لديهم مناهج جديدة حتى الصف الرابع الابتدائي، مشيرا إلى أن الأطفال حاليًا فى كي جي 1 وحتى الصف الرابع الابتدائي لديهم منهج مصري مختلف تمامًا عما سبق.

و تابع: "لازم نعلم الطفل يحب التعلم وميبقاش هدفه الدرجات والامتحان، ولذلك حددنا المهارات التي نتمنى أن يكونوا لدى الطلاب عند انتهاء المرحلة الثانوية، وهم 14 مهارة بنقول عليهم المهارات الحياتية، وعملنا مناهج من كي جي 1 لحد الصف الثالث الابتدائي متعددة التخصصات، وتم إزالة الحدود بين المواد وشلنا خالص من الطلاب فكرة الخوف من الامتحان والدرجات بحيث أن شغلهم جوا الفصل هو اللي بنقيم على أساسه".

وأكد ، أن الوزارة أضافت مجموعة أنشطة اسمها التوكاتسو على غرار المدرسة اليابانية وذلك لبناء الشخصية سواء كان في المدارس اليابانية أو خارجها، لافتا إلى أن الصف الرابع الابتدائي هى سنة محورية في هذا التصميم لأن المواد تنفصل من كونها متعددة التخصصات إلى مواد بينها علاقات بينية.

و نوه إلى أن، هناك مواد جديدة في الصف الرابع الابتدائي من ضمنها مهارات مهنية تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وكتاب اسمه القيم واحترام الآخر تم وضعها لطلاب الكي جي 1 حتى الصف الرابع الابتدائي، مؤكدا أن التعليم أصبح الآن ليس مجرد علوم ورياضيات وأصبح أنشطة رياضية واقتصادية.