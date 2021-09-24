وزير التعليم يعلنها: لا يوجد تعيين للمعلمين ونعتمد على العقود المؤقتة

قال طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة قامت بفتح باب التطوع المجاني أمام المعلمين كوسيلة للمساعدة، مشددا على أنه لا يوجد لدى الحكومة المصرية إمكانية على التعيين.



واستطرد “شوقي” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “يحدث في مصر” المذاع على قناة “أم بي سي مصر”،:" مفيش تعيين في الحكومة ويمكن أن يكون هناك تعاقد ولكنه بعقد مؤقت لمدة 3 أو 6 أشهر فقط، مشددا على أنه لا يوجد تعيين في الجهاز الإداري بعد الآن.



وأكمل: نحن نعمل في حدود الإمكانيات المتاحة، ونبذل أقصىى جهد لتقديم الخدمة وفقا للإمكانيات المتاحة، لحكومة المصرية ليس لديها القدرة على التعيين.



وفي سياق آخر: قال طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الدولة أعفت ما يقارب من 50% من دفع المصروفات المدرسية، ولذلك لا أعلم سبب الصراعات حول المصروفات.



واستطرد “شوقي” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “يحدث في مصر” المذاع على قناة “أم بي سي مصر”،:" الدولة أعفت كلا من التابعين لـ تكافل وكرامة والمرأة المعيلة وغير القادرين"، منوها إلى أن مصروفات المدارس الحكومية تتراوح ما بين 200 أو 300 جنيه.

وتابع:" المصروفات المدرسية اتعملت عشان تدفع"، ولكن هناك فئة تتعمد إثارة البلبلة كل عام دراسي، مشددا على أن المصروفات المدرسية ليست مقابل الكتب ولكنها مقابل الخدمات المقدمة للطالب.