هطول أمطار على المدن الساحلية بسيناء

شهدت مناطق محافظة شمال سيناء حالة غير مستقرة الطقس، حيث هطلت الأمطار علي المدن الساحلية خاصة في العريش وبئر العبد.. كما انتشرت الغيوم في مناطق شمال سيناء بينما شهدت باقي المناطق هبوب رياح خفيفة .

وقد استعد مركزي الحسنة ونخل شمال سيناء، لموسم الشتاء هذا العام ، باتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة موسم السيول والأمطار المحتملة لهذا العام بمنطقة وسط سيناء ،وأكد اللواء أسامة أحمد محمد عفش، رئيس المدينة ، انه تم تجهيز المعدات لعمل سواتر ترابية لمواجهة موسم السيول والأمطار المتوقعة.

موجها بضرورة الاستعداد المبكر لفصل الشتاء ، من خلال تجهيز مخرات السيول بمركز الحسنة ، وذلك لحماية المواطنين مع قدوم الشتاء ، ولخدمتهم على أكمل وجه .

جاهزية المعدات

كما وجه تعليماته بالتأكد من جاهزية المعدات وفحصها ورفع كفاءتها الفنية وتزويدها بمستلزمات التشغيل ، والتأكد من جاهزيتها للمشاركة في مجابهة مخاطر السيول والأمطار ، وذلك في إطار استعدادات مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء لموسم السيول والأمطار بناء على توجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء .