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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. الآثار الجانبية لوسيلة منع الحمل وفوائد غير متوقعة لـ الشاي الأخضر

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، نعرض أبرزها.

 

فوائد غير متوقعة.. ماذا يحدث عند تناول الشاي الأخضر

الشاي الاخضر هو  أحد أنواع الشاي المفيد للجسم والصحة ، فهو من الأوراق غير المؤكسدة ، والتي  تساعد علي فقدان الوزن ، وقد يتناول الكثيرين الشاي الاخضر، حوالي كوب أو كوبين في اليوم ، فإن البعض الآخر يستهلك حتى خمسة أكواب، ولكن ما هي الكمية المثالية التي يجب أن يستهلكها المرء لفقدان الوزن .

 

وصفات صحية لتحسين الهيموجلوبين

روتين العناية بالشعر هو شيء يجب على المرء اتباعه من الطبيعي أن تشعر بالكسل من وقت لآخر، ولكن من الضروري أيضًا أن يفهم المرء النمط الذي يناسب شعره ويتبعه.

الهيموجلوبين هو البروتين المحتوي على الحديد الموجود في جميع خلايا الدم الحمراء (كرات الدم الحمراء) والذي يعطي الخلايا لونها الأحمر .

ثلاث وصفات يمكن أن تساعد في تحسين مستويات الهيموجلوبين، يحمل الهيموغلوبين الأكسجين من الرئتين إلى أنسجة الجسم وأعضائه ، وثاني أكسيد الكربون من الأنسجة إلى الرئتين.

 

خمس نصائح لاستخدام الشامبو بطريقة صحيحة

روتين العناية بالشعر هو شيء يجب على المرء اتباعه من الطبيعي أن تشعر بالكسل من وقت لآخر، ولكن من الضروري أيضًا أن يفهم المرء النمط الذي يناسب شعره ويتبعه.

بينما يغسل معظم الناس شعرهم مرة واحدة على الأقل في الأسبوع ، لا يعرف الكثيرون الطريقة الصحيحة لغسل الشعر بالشامبو . أخبر الدكتور نوبور جاين ، مؤسس واستشاري الأمراض الجلدية وفقا لskinzest

الشعر رقيق يتطلب رعاية واهتمامًا مناسبين للصيانة. وتقول: "يعتبر غسل الشعر بالشامبو أحد أهم الخطوات في روتين العناية بالشعر ، ومن ثم فإن معرفة بعض الحقائق ومعرفة كيفية القيام بذلك بشكل صحيح أمر بالغ الأهمية".

 

الآثار الجانبية لوسيلة منع الحمل

تحتاج كل عائلة الي تنظيم ف حياتها وقد يتم ذلك من خلال وسائل منع الحمل وذلك لتنظيم الأسرة، ويجب علي السيدات التعرف جيدا علي وسائل منع الحمل المختلفة المتاحة لهم. 

يختار الكثير من الناس اللولب ، والذي يرمز إلى الجهاز الرحمي (المعروف أيضًا باسم "النحاس تي"). يتم استخدامه كوسيلة لمنع الحمل ، حيث يتم زرع جهاز صغير على شكل حرف T في الرحم. وهو يعمل عن طريق منع الحيوانات المنوية من تخصيب البويضة.

يقول الخبراء إن طول عمر الجهاز يعتمد على نوعه. يمكن استخدامه لمدة 5 إلى 10 سنوات بعد وضعه .

نشرة المرأة اخبار المراه

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