عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

وصفات صحية لتحسين الهيموجلوبين

صدى البلد

روتين العناية بالشعر هو شيء يجب على المرء اتباعه من الطبيعي أن تشعر بالكسل من وقت لآخر، ولكن من الضروري أيضًا أن يفهم المرء النمط الذي يناسب شعره ويتبعه.

الهيموجلوبين هو البروتين المحتوي على الحديد الموجود في جميع خلايا الدم الحمراء (كرات الدم الحمراء) والذي يعطي الخلايا لونها الأحمر .

ثلاث وصفات يمكن أن تساعد في تحسين مستويات الهيموجلوبين، يحمل الهيموغلوبين الأكسجين من الرئتين إلى أنسجة الجسم وأعضائه ، وثاني أكسيد الكربون من الأنسجة إلى الرئتين.

 

ما هي الأسباب؟

 واكد الاطباء ان السبب الأكثر شيوعًا هو فقر الدم ، وتشمل الأسباب الأخرى فقدان الدم ، والإصابة ، وقرحة المعدة ، ونزيف أكوام ، ونزيف الحيض الغزير 
ونقص التغذية ، ونقص التغذية ،
والأضرار التي لحقت بالنخاع العظمي عن طريق الإشعاع ، والعلاج الكيميائي ، والأدوية ، إلخ.
الفشل الكلوي ، اضطرابات
نخاع العظام

علامات فقر الدم

ضعف أو إرهاق
نقص الطاقة
إغماء
شحوب
ضيق في التنفس
سرعة ضربات القلب أو عدم انتظام ضربات القلب
برودة اليدين أو القدمين

 البنجر: عصير البنجر يعمل علي تحسين مستويات الهيموجلوبين، كما ان مشروب الزبيب بالتمر

مكونات

10- الزبيب
5- التمر

طريقة

* نقع التمر والزبيب بين عشية وضحاها
* اعصر كل شيء واشربه في الصباح

العناية بالشعر الهيموجلوبين الحديد مستويات الهيموجلوبين الدم الحمراء

ترشيحاتنا

إسماعيل عتمان: المشير طنطاوي رفض الإضرار بأي مصري من المتظاهرين في أحداث اقتحام السفارة الإسرائيلية.. فيديو

تسريبات تؤكد خطة شاومي لإطلاق سلسلة هواتف جديدة قريبا

ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة السادسة .. ريال مدريد في الصدارة

فعل يعادل النبوة ويجعلك ممن اصطفاهم الله وأحبهم

مفهوم جديد من الرفاهية .. أودي جراند سفير الاختبارية| صور

بلينكن: العالم متحد في الضغط على حركة طالبان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجة حمادة هلال وأولاده يتعرضون لحادث سير .. ادعولهم

موسيماني يقرر تجميد نجم الأهلي عقب خسارة السوبر.. تفاصيل

المصاريف على حسابهم.. دولة أوروبية تبحث عن شباب للزواج بتسهيلات مغرية

ملكش حصة عيش هنا..التموين تحذر المواطنين بسبب صرف الخبز من بداية الشهر

علاء نبيل: تصريحات سيد عبد الحفيظ مميزة.. وخالد الغندور نسخة رقم اتنين.. فيديو

لملاك ومستأجري العقارات |8 حالات تسمح للمؤجر بفسخ عقد الإيجار القديم

بعد تعرض زوجته وأولاده لحادث سير.. أول تعليق من حمادة هلال

بالأسماء .. 5 لاعبين مُستثنون من عقوبة الخطيب المدوية في الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة.. قصة سقوط أم كلثوم على المسرح بالتفصيل

ماجدة الرومي وإليسا ومحمد رمضان .. حكايات سقوط النجوم على المسرح

قبل عرضها غدا على MBC مصر.. كواليس مسرحية شوكت وشطانوفي

وزيرتا التضامن والصحة تبحثان التعاون لدعم منظومة الرعاية الصحية..الربط الشبكي لتبادل بيانات التطعيمات والحوامل|صور

فيديو

لم أخسر أي مباراة.. حسام البدري يتحدث عن كواليس ترك المنتخب

فيديوجراف..إصابات أكتر .. موعد ذورة الموجة الرابعة لفيروس كورونا

بعد إصابة ريهام سعيد بفيروس كورونا .. فنانون ضربتهم الموجة الرابعة "فيديو"

ماجدة الرومي ليست الأولى.. مطربون سقطوا على المسرح أمام الجمهور "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

محمد سليم يكتب: المشير.. رحيل قامة عسكرية تفانت في حب مصر

د. نجلاء شمس تكتب: السلام يدعونا للسلام

د. سلامة عمر يكتب: القـــــائد والمــــدير

د. علاء الشال يكتب: من مفاتيح شخصية المشير طنطاوي

أحمد عمر يكتب: الفلسفة.. بداية التقدم

أحمد اليمني يكتب: هناك من تنبأ بالحروب البيولوجية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

شريف سمير

إنذار!

مني أحمد

شيخ القراءات العشر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«الجبرتي» وتجديد ثقافة التاريخ ...!؟!

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

هويدا دويدار

نساء في ظل طالبان

د.السباعى حماد

حول الزيارة المرتقبة لفضيلة شيخ الأزهر للعراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ