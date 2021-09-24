الآثار الجانبية لوسيلة منع الحمل

تحتاج كل عائلة الي تنظيم ف حياتها وقد يتم ذلك من خلال وسائل منع الحمل وذلك لتنظيم الأسرة، ويجب علي السيدات التعرف جيدا علي وسائل منع الحمل المختلفة المتاحة لهم.

يختار الكثير من الناس اللولب ، والذي يرمز إلى الجهاز الرحمي (المعروف أيضًا باسم "النحاس تي"). يتم استخدامه كوسيلة لمنع الحمل ، حيث يتم زرع جهاز صغير على شكل حرف T في الرحم. وهو يعمل عن طريق منع الحيوانات المنوية من تخصيب البويضة.

يقول الخبراء أن طول عمر الجهاز يعتمد على نوعه. يمكن استخدامه لمدة 5 إلى 10 سنوات بعد وضعه .

وأكد تقرير أطباء الهند إن الأجهزة داخل الرحم فعالة بنسبة تصل إلى 99 في المائة تقريبًا. أثبتت الأجهزة مثل اللولب أنها فعالة للغاية لأنه لا يوجد مجال لارتكاب خطأ أو عدم تذكر تناول حبوب منع الحمل. بمجرد وضع الجهاز داخل الرحم ، لا يحتاج المرء إلى الاهتمام به أو تذكره حتى ينتهي أو يتوقف عن العمل ، وفقا ل indian express .

الآثار الجانبية الأولية اللولب

تقلصات وآلام الظهر بعد الإدخال. تستمر هذه الأعراض لبضع ساعات ، لذا قد تحتاج إلى الانتظار لليوم التالي لممارسة الرياضة.

تعاني بعض النساء من نزيف وتشنج وألم لمدة أسبوعين وقد يرغبن في الانتظار لفترة أطول. لا يوجد سبب طبي لتجنب ممارسة الرياضة بعد تركيب اللولب.

هل هناك من لا يستخدم اللولب؟

لا يعتبر اللولب (IUD) الخيار الأفضل لمن يعانين من نزيف حاد ودورات مؤلمة ، لأنه من المحتمل أن يزيد الأمر سوءًا.

هل يمكن استخدام اللولب أثناء الرضاعة؟

نعم ، على الرغم من أن الرضاعة الطبيعية وحدها يمكن أن تؤخر عودة الدورة الشهرية وتقلل بشكل طفيف من فرصة حدوث حمل آخر. إنها ليست وسيلة منع حمل موثوقة ، ومن الممكن أن تصبحي حاملًا أثناء الرضاعة الطبيعية حتى قبل الدورة الشهرية.