روتين العناية بالشعر هو شيء يجب على المرء اتباعه من الطبيعي أن تشعر بالكسل من وقت لآخر، ولكن من الضروري أيضًا أن يفهم المرء النمط الذي يناسب شعره ويتبعه.

بينما يغسل معظم الناس شعرهم مرة واحدة على الأقل في الأسبوع ، لا يعرف الكثيرون الطريقة الصحيحة لغسل الشعر بالشامبو . أخبر الدكتور نوبور جاين ، مؤسس واستشاري الأمراض الجلدية وفقا لskinzest

أن الشعر رقيق ويتطلب رعاية واهتمامًا مناسبين للصيانة. وتقول: "يعتبر غسل الشعر بالشامبو أحد أهم الخطوات في روتين العناية بالشعر ، ومن ثم فإن معرفة بعض الحقائق ومعرفة كيفية القيام بذلك بشكل صحيح أمر بالغ الأهمية".

خمس نصائح لاستخدام الشامبو بطريقة صحيحة

١-الشامبو مخصص لفروة الرأس وليس لفروة الشعر

الشامبو مخصص لفروة الرأس فقط ، ويفترض أن يتم تدليكه في فروة الرأس وحدها لمدة 30 ثانية أو أكثر حسب كثافة المنتج. تذكر أنه من أجل التوزيع المتساوي والرغوة الأفضل ، يجب أن يكون شعرك مبللاً.

٢-يجب استخدام الشامبو بكميات قليلة. يجب تخفيفه بالماء

إذا لم تقم بذلك ، فقد يتسبب ذلك في جفاف مفرط. قد يؤدي استخدام الكثير من الشامبو إلى إتلاف شعرك. بغض النظر عن طول شعرك ، فإن مغرفة بحجم العملة المعدنية مثالية للجميع.

٣-يختلف تكرار الشامبو من شخص لآخر

يستخدم معظمنا الشامبو مرة أو مرتين في الأسبوع. لكن اعتمادًا على نسيج شعرك وطبيعة فروة رأسك ، يجب عليك تغيير معدل تكرار العملية. قد يحتاج البعض إلى غسل الشعر بالشامبو كل يوم وفي هذه الحالة ، فإن استخدام الشامبو الخفيف أمر لا بد منه. في حين أن بعض فروة الرأس قد لا تتطلب غسلًا منتظمًا بالشامبو ، فإن إبطاء التردد مهم للنمو والقوام. يمكن أن يساعدك استشارة طبيب أمراض جلدية إذا كنت تواجه أي مشاكل أثناء غسل الشعر بالشامبو في الحصول على نتائج أفضل.

٤-ليس هناك أفضل شامبو

ما يناسب شخصًا آخر قد لا يعمل من أجلك. شعر كل شخص مختلف. عليك أن تجدي الشامبو الذي يناسب شعرك حسب طبيعته. يمكن لطبيب الأمراض الجلدية أن يرشدك فيما يتعلق بحالة فروة رأسك وملمس شعرك. قد يكون لدى البعض فروة رأس جافة وبعضها دهني ، وبالتالي فإن اختيار الشامبو المناسب سيعمل على العجائب.

5. ربط الشعر المبلل بمنشفة يسبب تكسره

بمجرد الانتهاء من غسل شعرك ، يجب أيضًا التفكير في جزء التجفيف. يمكن أن يتسبب ربط شعرك بإهمال بمنشفة ضيقة في تلفه وتقصفه. من أفضل الطرق لتجفيف شعرك استخدام منشفة قطنية أو قميص قطني ؛ قوامه الناعم لن يسبب أي ضرر.

