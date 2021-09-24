طفرة تاريخية.. كاتب صحفي يعلق على تكريم الرئيس السيسي لأبطال دورة الألعاب البارالمبية

علق الكاتب الصحفي محمود الشناوي، على تكريم الرئيس السيسي أبطال دورة الألعاب البارالمبية طوكيو، قائلا: الرئيس السيسي نقل الرياضة من كونها مجرد نشاط رياضي إلى سلوك دائم في حياة كل فرد، معقبا: منذ تولي الرئيس السيسي حكم البلاد وهو يولي الرياضة وصحة الإنسان اهتمام بالغ.



وأضاف "محمود الشناوي" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صباح البلد" تقديم الإعلامية "فاتن عبدالمعبود"، أن الرئيس السيسي أولى الألعاب الرياضية الفردية اهتمام كبير وواضح، حيث لم يقتصر السيسي بالتكريم اللحظي لأبطال الرياضة، بل قام بإطلاق أسمائهم على بعض المشروعات تخليدا لإنجازتهم.



وأشار إلى أن المجال الرياضي في مصر يشهد مؤخرا طفرة غير مسبوقة، متابعا: اهتمام الرئيس بباقي الالعاب ساهم في تغيير مفهوم إنجازات الرياضة في مصر والتي كانت تقتصر فقط على كرة القدم.



وأوضح أن المخلفات الصلبة تعد ثروة قومية، ويجب التعامل معها بشكل محترف، متابعا: اهتمام الدولة بإدارة المخلفات الصلبة أمر رائع ودليل على تقدم مصر.



وشدد على أهمية نشر ثقافة التخلص من المخلفات، لتتحول من كونها مجرد مخلفات إلى دخل وثروة للبلاد، مستشهدا بالدول الخارجية وطرق تعاملها مع المخلفات.



