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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شاب عاق أشعل النيران بسكب البنزين على أمه وخاله بسمنود 4 أيام

حبس شاب عاق اشعل
حبس شاب عاق اشعل النيران بسكب البنزين علي أمه وخاله بسمنود

قرر رئيس نيابة سمنود بمحافظة الغربية اليوم  عاطل لاتهامه  بسكب بنزين على جسد شقيق والدته، وإشعال النيران فيه حال  مُحاولة الأخير الدفاع عن شقيقته من تعدي نجلها المتهم بقرية بناأبو صير بالضرب الوحشي 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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كما استمعت النيابة العامة بناءا علي توجيهات المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية لأقوال الضحايا وشهود عيان من الجيران والمتهم عقب ضبطه.

تلقي  اللواء هاني عويس، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمنود يفيد  بورود بلاغ باستقبال مستشفى زفتي العام محمد. ق في العقد الخامس من العمر، ومقيم بقرية بنا أبو صير بدائرة مركز سمنود، ومُصاب بحروق شديدة من الدرجة الأولى في مُختلف أنحاء الجسم.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية تحت إشراف العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة  إلى محل البلاغ، وتبين إقدام عاطل يدعى أحمد.ا 30 سنة بحرق جسد خاله محمد. ق " 50 سنة عقب إلقاء مادة قابلة للاشتعال على جسده، وفر هاربا، قبل أن يتم ضبطه بسبب مُشادة كلامية وقعت بينهما، أثناء محاولة الأخير الدفاع عن شقيقته.

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كما تم الدفع بسيارة إسعاف  لنقل المُصاب إلى مستشفى زفتى العام لتلقي العلاج  كما ضبط المتهم وتم اقتياده إلي ديوان مركز شرطة سمنود.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث .

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