لقاء تعريفي ببرامج كلية الآثار للطلاب الجدد

تنظم كلية الآثار جامعة عين شمس لقاء تعريفى ببرامج الكلية للطلاب الجدد للعام الدراسي ٢٠٢١ /٢٠٢٢ بمدرج كلية الحقوق السفلى يوم الأحد ٢٠٢١/٩/٢٦ فى تمام الساعه الثانية ظهرا.

وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس وبحضور الأستاذ الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف الأستاذ الدكتور ممدوح الدماطي عميد كلية الآثار جامعة عين شمس ، ومتابعة الدكتور حسام طنطاوى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والأستاذ حسام حسنى أمين الكلية.

وبمشاركة وحدة الإرشاد الاكاديمي بالكلية بالتعاون مع رؤساء الأقسام العلمية ومنسقي برامج الساعات المعتمدة، وبحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ويسمح لأولياء الأمور بالحضور.