ارتكبوا 8 جرائم.. ضبط عصابة تخصصت في سرقة المواطنين بطرق الشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالشرقية تخصص فى جرائم السرقة بالطريق العام اعترفوا بارتكاب 8 وقائع سرقة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية قيام (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى إرتكاب وقائع خطف الحقائب والهواتف المحمولة من المواطنين بالطريق العام وتصرفهم فيها بالبيع لـ(ربة منزل - مقيمة بذات الدائرة).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزة إثنين منهم (كمية من مخدر الهيروين - 2 قطعة سلاح أبيض - مبلغ مالى- ميزان حساس).

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب (8) وقائع سرقة وأرشدت ربة المنزل عن المسروقات لدى عميلها (مالك محل هواتف محمولة- مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق) أمكن ضبطه وإعادة المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.