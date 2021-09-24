صيام ميسي واختفاء راموس.. بداية مخيبة لصفقات سان جيرمان في الدوري الفرنسي

رغم الصفقات النارية التي أبرمها نادي باريس سان جيرمان، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، والتي أبرزها ضم ليونيل ميسي أسطورة نادي برشلونة، وسيرجيو راموس قائد ريال مدريد، إلا أن معظم هذه الصفقات لم تؤت ثمارها حتى الآن.

وتعاقد باريس سان جيرمان، في الصيف الماضي، مع كلا من، ليونيل ميسي، وسيرجيو راموس، وأشرف حكيمي، وفينالدوم، ودوناروما، ودانييلو بيريرا، ونونو مينديز.

بداية مخيبة لصفقات باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي

صيام ميسي عن التهديف:

اعتادت الجماهير على تسجيل ليونيل ميسي هدفا في كل مباراة مع برشلونة، لكن الأمر اختلف مع باريس سان جيرمان، حيث خاض البرغوث الأرجنتيني مباراتين مع العملاق الباريسي في الدورري الفرنسي، ولقاء في دوري أبطال أوروبا، لم يسجل خلالهما أي هدف.

ميسي أيضا، دخل في مشادة مع بوتشيتينو المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، الأحد الماضي، أمام ليون، بعد استبداله في الدقيقة 76، حيث رفض مصافحة بوتشيتينو، وظهرت عليه علامات الغضب والحزن على دكة البدلاء.

اختفاء راموس:

لم يظهر سيرجيو راموس مع باريس سان جيرمان حتى الآن، في الدوري الفرنسي، بعد مرور 7 جولات، من عمر المسابقة.

وانضم راموس إلى باريس سان جيرمان، خلال الصيف الماضي، قادما من ريال مدريد، في صفقة انتقال حر.

تعرض راموس لإصابة عضلية عقب انضمامه إلى باريس سان جيرمان، ليتأخر الظهور الأول لـ أسطورة ريال مدريد بقميص سان جيرمان، كثيرا.

فينالدوم:

فينالدوم أيضا، الذي انضم إلى سان جيرمان، في الميركاتو الماضي، قادما من ليفربول في صفقة انتقال حر، لم يقدم أوراق اعتماده حتى الآن.

شارك فينالدوم مع باريس سان جيرمان في 6 مباريات في مسابقة الدوري الفرنسي، لم يسجل أو يصنع خلالهما أي هدف.

أشرف حكيمي استثناء:

النجم المغربي أشرف حكيمي أفضل صفقات باريس سان جيرمان حتى الآن، حيث شارك في 7 مباريات في مسابقة الدوري الفرنسي هذا الموسم، سجل خلالهما 3 أهداف وصنع هدفين.