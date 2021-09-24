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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف: إزالة 328 حالة تعد ضمن الموجة الـ 18

محافظ بني سويف:
محافظ بني سويف: إزالة 328 حالة تعد ضمن الموجة الـ 18

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف انتظام سير العمل في حملات الموجة الثامنة عشر لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية،  والتي يتم تنفيذها على ثلاث مراحل على مدار شهور (سبتمبر،أكتوبر  ونوفمبر).

وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة، وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كل صور التعديات على أراضي أملاك الدولة ،تنفيذا  لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى باستكمال الجهود نحو استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة

بحث تعزيز التعاون بين معهد دراسات المشروعات بجامعة بني سويف والإنتاج الحربي

وأشار المحافظ إلى أن" أمس الخميس" قد شهد إزالة 35 حالة تعد على مساحة فدان و16 قيراطا بزمام  قرى : ميانة ، منشأة البديني ومنشأة طاهر بمركز اهناسيا، ليصل إجمالي ما تم تنفيذه من إزالات إلى 328حالة تعد "منذ بدء الموجة في الــ 13 من الشهر الجاري وحتى صباح اليوم"، فيما  تتواصل مراحل تنفيذ الحملات طبقاً للجدول الزمنى المعد ويستهدف إزالة التعديات على أراضى الدولة والأراضى الزراعية ومواجهة البناء المخالف

و شدد محافظ بني سويف على أهمية استثمار موجات حملات الإزالة  المتتالية التي تنفذها الحكومة لتحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد مساحات الأرضي المتعد عليها سواء بالبناء المخالف أو الزراعات غير الجادة، منوها أن تكون الأولوية في التنفيذ إزالة التعديات الصارخة وذات المساحات الكبيرة، وحالات التعدى التي تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ، خاصة وأن  ملف مواجهة التعديات يأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة

بني سويف استرداد أراضي الدولة جامعة بنى سويف إزالة التعديات البناء المخالف الرئيس عبدالفتاح السيسي

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