بحث تعزيز التعاون بين معهد دراسات المشروعات بجامعة بني سويف والإنتاج الحربي

إلتقى عميد معهد دراسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجامعة بني سويف الدكتور أحمد محمود المصري اللواء أ.ح المهندس عصام عدلي ـ رئيس قطاع التدريب بوزارة الإنتاج الحربي، في إطار بحث تعزيز سُبل التعاون الإستراتيجي بين معهد دراسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجامعة بني سويف، بإشراف الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة ووزارة الإنتاج الحربي.

واعرب عميد المعهد ان اللقاء كان إستراتيجياً يتمحور حول دور الوزارة والمعهد في تفعيل ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ودور التعاون والتكامل والتشبيك بين مؤسسات الدولة العلمية والفنية، ومساهمة المعهد في ربطه مع مختلف المؤسسات والوزارات بالدولة المصرية، لخلق جيل قادر على ربط العلم بالصناعة من خلال تطبيق أفكاره البحثية، وتحويلها إلى واقع ملموس في ظل توجهات الدولة المصرية، ورؤية مصر 2030.