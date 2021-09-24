مرتبط يد الأهلي 2004 يفوز على الجزيرة

واصل فريق ناشئي النادي الأهلي لكرة اليد «مرتبط مواليد ٢٠٠٤» عروضه القوية في بطولة الدوري، بعد أن تغلب على نظيره فريق الجزيرة، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الجمعة ضمن منافسات البطولة.

أقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريقين، وتألق خلالها اللاعبون قبل أن ينجح اللاعبون في حسم اللقاء لصالحهم بنتيجة ٣٣-٢٧.

حرص هشام عبد الوهاب مدرب الفريق على تدوير اللعب، والدفع بأكثر من لاعب على مدى المباراة، بعد أن تألق الجميع في لقاء الزمالك أمس.