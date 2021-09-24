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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

فخر صناعة المقاولات.. «المقاولون العرب» تواصل تنفيذ كوبري عدلي منصور .. فيديو

صدى البلد

تقوم شركة المقاولون العرب بتنفيذ مشروع كوبري عدلي منصور بمنطقة العاشر من رمضان، أحد المشروعات التى تأتى ضمن خطة الدولة وتنفذه وزارة النقل لتطوير وتوسعة الطريق الدائري حيث يستخدم الكوبري لحركة السيارات القادمة من اتجاه المعادى والقاهرة الجديدة والمتجهة إلى مناطق السلام والمرج وطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي.

 

يبلغ طول الكوبري 1250 متر ويمر أعلى طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي وأعلى كوبري التعمير، ويبلغ عرض الكوبري 30 متر ويشمل 7 حارات مرورية، وإجمالي وزن الكمر المكون للباكية المعدنية p11 - p10 2600 طن.

 

يبلغ طول الجسم الخرساني 930 متر، ويتكون من 4 باكية قطاعات معدنية بطول 223 متر، و5 باكيه قطاعات صندوقية بطول 170 متر، و90  كمره سابقة الصب الاجهاد shapet t  بوزن 170 طن للكمرة الواحدة، و 50 كمره سابقة الصب الاجهاد shapet t بوزن 230  طن للكمرة الواحدة وهى الأكبر على تقاطع برى داخل أول خارج المدن.

 

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المقاولون العرب كوبري عدلى منصور خطة الدولة القاهرة الجديدة حركة السيارات

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