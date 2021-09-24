6.4 مليون طن مبيعات.. مصر للبترول تتصدر شركات التسويق بـ 1500 محطة

أشاد الإعلامي محمد موسى، بوصول عدد محطات خدمة وتموين السيارات التابعة لشركة مصر للبترول بقيادة المهندس محمد شعبان، إلى 1508 محطات في مختلف محافظات مصر متصدرة الشركات التسويق من حيث عدد المحطات.

وأشار محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إلى أن شركة مصر للبترول انتهت من تطوير 64 محطة ومنفذاً خلال العام ، مشيرا إلى نجاح الشركة في تحقيق إجمالي مبيعات بلغ 6.4 مليون طن من المنتجات البترولية المختلفة.



وقال رئيس الشركة إنها نجحت أيضا في إضافة نشاط التموين بالغاز الطبيعى في 119 محطة إلى جانب ما حققته في مجال تموين الطائرات والسفن وما تقوم به الشركة من تطوير للمستودعات ومنظومات السلامة والصحة المهنية وترشيد الانفاق والتحول الرقمى فى مختلف أنشطتها .