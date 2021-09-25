حبس شخص لحيازته أسلحة نارية وبيضاء في القاهرة

قررت جهات التحقيق، حبس شخص، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة كمية كبيرة من الأسلحة النارية والبيضاء في القاهرة قبل ترويجها.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم واعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكان قد عثر رجال مباحث القاهرة على كمية كبيرة من الأسلحة النارية والبيضاء بحوزة تاجر سلاح في القاهرة قبل ترويجها.

فقد تمكنت قوة أمنية من قسم شرطة عابدين في القاهرة والمعنية لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط (أحد الأشخاص) ، وبحوزته (كرتونة بداخلها 230 قطعة سلاح أبيض "مطواة") .

وإعترف أمام مباحث القاهرة بتحصله عليهـا مـن أحـد الأشـخاص – مقيم بمحافظة الجيزة لشحنها لمحافظة بورسعيد نظير مبلغ مالى.

فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهم الأخير ، حال تواجده بالشقة سكنه ، وعثر بداخلها على (فرد خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة– طبنجة صوت – 5 مسدسات صوت–– عدد كبير من الأسلحة البيضاء "مطواة – حظاظات ذات نصل حاد– قبضات حديدية – خناجر – عصا" – صواعق كهربائية –4 فوارغ قنابل مسيلة للدموع – مجموعة من المعدات والأدوات المُستخدمة فى تصنيع الأسلحة البيضاء) ، كما تم بإرشاده ضبط سيارة ملكة والمستخدمة فى نقل المضبوطات .

وبمواجهتـه أمام أجهزة أمن القاهرة إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامى، والسيارة فـى نقـل التجـارة الغيـر مـشروعة ، وأضاف بأنـه يقـوم بإستخدام الـشـقـة سـكنـه كمـصنع ومخـزن للمضبوطات، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.