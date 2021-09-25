من الأمم المتحدة .. رئيس وزراء الكويت يوجه رسالة عاجلة لإيران

طالب رئيس وزراء دولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، خلال كلمة ألقالها في الأمم المتحدة، اليوم السبت، إيران، باتخاذ تدابير جادة لبناء الثقة مع المجتمع الدولي.

وقال رئيس الوزراء الكويتي: " ندعو إيران إلى اتخاذ تدابير جادة لبناء الثقة والبدء في حوار مبني على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".

وأضاف: "منطقة الشرق الأوسط عانت من تنامي الجماعات الإرهابية كتنظيم داعش ما استلزم تكثيف الجهود لمواجهتها، كما أن التوتر سيستمر في منطقتنا طالما لم يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه ودولته المستقلة".

وتابع الشيخ صباح: "ندين كافة الهجمات التي تعرضت لها السعودية من اليمن ونقف مع كل التدابير التي تتخذها الرياض للحفاظ على أمنها، كما نؤكد بأن الأزمة اليمنية لن تعالج إلا بالحل السياسي المبني على المرجعيات الثلاثة المتفق عليها".

واستطرد قائلاً: "ندعو حركة طالبان وكافة الأطراف إلى ضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس حقنا للدماء وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين".