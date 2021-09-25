انفجار في القولون.. زوجة نضال الشافعي تكشف تطورات حالته الصحية

كشفت هند محمد زوجة الفنان نضال الشافعي، آخر تطورات حالته الصحية، موضحة:" بداية الأزمة كانت خلال مشاركته في احد الأعمال الفنية الأخيرة.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"،:" نضال تعرض لبعض الأمور غير الجيدة خلال العمل الفني الأخير ولم يفصح عما في داخله حتي ركب سيارته وسمع صوت طرقعة صادرة من بطنه.

وأوضحت:" تم إجراء عدد من الفحوصات الطبية التي لم تشخص الحالة بالشكل الصحيح، حتي تم التوصل مع طبيبه الذي أكد أن "جيب" من القولون انفجر وسبب ثقبًا، وأكد الأطباء أنه لابد من إجراء جراحة طبية عاجلة من أجل إنقاذه.

وأشارت زوجة الفنان إلي أنه تماثل للشفاء وخرج من المستشفى، أمس، وفي حالة استعادة حالته الصحية مرة أخرى.